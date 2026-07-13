Jak przekazał Rubio w oświadczeniu opublikowanym przez Departament Stanu, kampania przeciwko MTK ma objąć wszystkie instytucje państwa i polegać na „systematycznym uniemożliwianiu MTK działalności, (która polega na) atakowaniu amerykańskich żołnierzy i urzędników lub zagrażaniu amerykańskiej suwerenności w inny sposób”.

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Rubio: MTK stanowi zagrożenie dla suwerenności Stanów Zjednoczonych

Zadeklarował, że nie wyklucza żadnej dyplomatycznej opcji, by osiągnąć ten cel, a wśród wymienionych kroków, rozważanych przez władze USA, wymienił: zachęcanie innych państw do wycofania się z MTK, presję na sojuszników korzystających z „parasola ochronnego USA”, by odrzucili roszczenia MTK do jurysdykcji nad amerykańskimi żołnierzami i oficjelami, a także potencjalne konsekwencje dla tych krajów, które tego nie zrobią. Dodatkowo, jak zapowiedział, przewidziane są kolejne sankcje i zakazy wjazdu dla przedstawicieli MTK.

„MTK stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla suwerenności Stanów Zjednoczonych – rości sobie prawo do ścigania, a nawet więzienia amerykańskich żołnierzy i urzędników działających w imieniu amerykańskiego interesu narodowego” – oznajmił Rubio w oświadczeniu.

„Amerykanie nigdy się pod tym nie podpisali, a wszyscy prezydenci USA, od czasu ratyfikacji MTK, utrzymywali, że MTK nie ma jurysdykcji nad Amerykanami. MTK wszczął wcześniej śledztwo w sprawie amerykańskich żołnierzy i funkcjonariuszy wywiadu i od tego czasu odmawia zamknięcia tych spraw” – dodał Rubio, odnosząc się do dochodzenia Trybunału w sprawie amerykańskich operacji w Afganistanie.

USA przeciw Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu

Szef dyplomacji USA przekonywał w opublikowanym z tej okazji artykule na łamach „Wall Street Journal”, że haski Trybunał jest rządzony przez lewicowe grupy „zadufanych w sobie globalistów” i „wrogie rządy Trzeciego Świata, zjednoczone wrogością wobec USA”. Oznajmił, że Trybunał może wkrótce również rościć sobie prawo do ścigania funkcjonariuszy służb granicznych czy żołnierzy marines, „ryzykujących życie, by przywrócić porządek na półkuli zachodniej”.

„Być może bardziej uprzejme i uległe narody mogłyby się z tym pogodzić. Ale to jest Ameryka. (...) Niepodległość jest naszym prawem z urodzenia. Nie zamierzamy zamieniać jej na rządy samozwańczego kapłaństwa »prawa międzynarodowego«” – oznajmił szef dyplomacji USA.

Administracja Trumpa już wcześniej ogłosiła sankcje wobec licznych sędziów i prokuratorów Trybunału, głównie w związku ze ściganiem przez MTK premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz byłego ministra obrony tego kraju Joawa Galanta. W lutym USA nałożyły sankcje na głównego prokuratora MTK Karima Khana w związku z wydaniem przez Trybunał nakazów aresztowania Netanjahu i Galanta. Aktywa Khana w USA zostały zamrożone, a on sam otrzymał zakaz wjazdu do tego państwa. Stany Zjednoczone objęły też sankcjami sędziów, którzy odpowiadali za wydanie przez MTK tych nakazów aresztowania.