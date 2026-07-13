Gibraltar, zamieszkany przez około 40 tys. osób, od lat utrzymuje kontrole graniczne dla osób wjeżdżających i wyjeżdżających z terytorium. Każdego dnia granicę przekracza około 15 tys. mieszkańców Hiszpanii, którzy dojeżdżają tam do pracy. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu prowadzi to do długich kolejek i znacznych opóźnień.

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Jak informuje BBC, porozumienie kończy wieloletni okres niepewności związany z brexitem. Gibraltar, jako jedyne brytyjskie terytorium posiadające lądową granicę z Unią Europejską, znalazł się w szczególnie skomplikowanej sytuacji po opuszczeniu Wspólnoty przez Wielką Brytanię.

Bogaty Gibraltar i uboga La Línea de la Concepción

Położony na południowym krańcu Europy Gibraltar znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od wybrzeży Maroka, w miejscu, gdzie Ocean Atlantycki łączy się z Morzem Śródziemnym. Przez stulecia był areną konfliktów zbrojnych, sporów o suwerenność oraz 13-letniej blokady granicznej narzuconej przez Hiszpanię.

Zniesienie kontroli ma również duże znaczenie gospodarcze. Gibraltar należy do najbogatszych miejsc na świecie pod względem dochodu na mieszkańca, podczas gdy sąsiednia La Línea de la Concepción oraz okoliczne tereny należą do najuboższych w Hiszpanii. Bezrobocie w tej części Andaluzji sięga blisko 30 proc., dlatego łatwiejszy przepływ pracowników i klientów ma poprawić sytuację ekonomiczną całego regionu.

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Na znaczenie zmian zwrócił uwagę burmistrz La Línea de la Concepción Juan Franco. Jak ocenił, planowane porozumienie jest przełomowe. – To wydarzenie historyczne. Granica istnieje od 1908 r. – powiedział.

Samorządowiec podkreślił również, że lokalna gospodarka jest uzależniona od Gibraltaru. – Trzeba sobie uświadomić, że dla przeciętnej firmy w naszym mieście nawet jedna trzecia przychodów pochodzi od klientów z Gibraltaru – zaznaczył.

Usunięcie granicy z Gibraltarem szansą dla La Línei de la Concepción

Zdaniem Franco zakończenie wieloletnich negocjacji dotyczących relacji Gibraltaru z Hiszpanią po brexicie powinno przynieść regionowi wyraźne korzyści.

– Uważam, że takie rozwiązanie kwestii brexitu będzie miało dla nas pozytywne skutki – ocenił.

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Jedną z osób codziennie przekraczających granicę jest Shilpi Chotrani, która mieszka w hiszpańskim mieście La Línea de la Concepción, a pracuje w dziale kadr gibraltarskiej firmy żeglugowej i turystycznej. Jak podkreśliła, samo istnienie granicy między miejscami tak silnie ze sobą powiązanymi jest trudne do zrozumienia.

– To będzie ogromny krok naprzód zarówno dla strony hiszpańskiej, jak i brytyjskiej. Wszyscy, którzy mieszkają w La Línea de la Concepción, uważają, że to świetny pomysł. Powinno to zostać zrobione już dawno temu – oceniła Chotrani.