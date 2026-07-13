Budowa rozpoczęła się w maju. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Harden Construction. Obiekt Panattoni Park Poznań East III o powierzchni 46 tys. mkw. powstaje w formule BTS (build-to-suit, czyli na konkretne zamówienie) dla jednej z firm z branży logistyki spożywczej, specjalizującej się w transporcie, magazynowaniu i dystrybucji żywności.

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Nowoczesne technologie w magazynach

Każda ze stref magazynowych będzie wyposażona w system precyzyjnej kontroli temperatury.

– Kluczowym elementem technologicznym inwestycji jest kompleksowa instalacja chłodnicza, która umożliwi stałe utrzymywanie obniżonej temperatury wewnątrz hal. Zastosowanie technologii zapewnia najwyższą efektywność energetyczną i pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne składowanych towarów przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko – skomentował Paweł Fiuczek, dyrektor zarządzający w Harden Construction.

Ekologiczne hale. Ciepło do ogrzewania biur i fotowoltaika

Panattoni Park Poznań East III zaprojektowano zgodnie ze standardami zrównoważonego budownictwa. Obiekt przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Excellent.

– Wdrożymy m.in. system odzysku ciepła odpadowego z instalacji chłodniczych, które będą wykorzystane do ogrzewania części biurowej – mówią przedstawiciele Harden Construction. – Konstrukcja dachu oraz instalacje elektryczne zostaną przystosowane do montażu paneli fotowoltaicznych. A woda opadowa po wstępnym podczyszczeniu będzie gromadzona w zbiorniku retencyjnym lub rowach melioracyjnych.

Czytaj więcej Nieruchomości komercyjne Gdzie apetyt na nowoczesne hale jest największy Polski rynek magazynowo-przemysłowy powiększył się w pierwszym kwartale o 653,3 tys. mkw. nowej powierzchni – wynika z analiz Polskiej Izby Nieruch...

Park logistyczny powstaje na działce o powierzchni ponad 130 tys. mkw. Przewidziano ponad 32 tys. mkw. terenów zielonych, zaplanowano też duży parking.

Harden Construction to generalny wykonawca obiektów magazynowych i produkcyjnych w Polsce. Od 2021 r. firma wybudowała ponad 1,1 mln mkw. powierzchni przemysłowej dla firm z różnych branż.