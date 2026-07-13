Trump odniósł się do wojny i negocjacji z Iranem podczas wywiadu telefonicznego udzielonego stacji Fox News, poświęconego głównie wspomnieniu o zmarłym senatorze Lindseyu Grahamie. Trump zdawał się sugerować, że jeszcze 12 lipca prowadzone były rozmowy z irańskimi negocjatorami, które ponownie nie przyniosły żadnego rezultatu.

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Donald Trump: Uderzymy Iran mocno i zatrzymamy cieśninę Ormuz

– Wczoraj mieli 11-godzinne spotkanie. Z tymi ludźmi wszystko trwa 11 godzin (...) wszystko zostało uzgodnione wczoraj, a oni wychodzą z sali, oddzwaniają i mówią, że musieliśmy wprowadzić kilka zmian. Powiedziałem: „zmiany?”. Nie będziemy wprowadzać zmian – mówił Trump, dodając, że Irańczycy „nic od niego nie dostali”.

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Trump po raz kolejny ocenił, że irańskie wojsko zostało pokonane, a negocjacje z Iranem nie mają sensu ze względu na łamanie postanowień przez Teheran.

– Zawarliśmy już 10 umów z tymi ludźmi, więc teraz po prostu uderzymy ich mocno i zatrzymamy cieśninę, i prawdopodobnie będziemy nią rządzić. Zostaniemy strażnikami cieśniny – zapowiedział amerykański prezydent. – Może nazwiemy się aniołem stróżem cieśniny. I powinniśmy otrzymać za to zwrot kosztów. Kiedy to zrobimy, otrzymamy zwrot kosztów, ponieważ inne narody są bardzo bogate. Są po naszej stronie i nie można oczekiwać, że zrobimy to za darmo – dodał.

Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone strzegły Ormuzu przez 50 lat i „nigdy nie dostały za to zapłaty”. Zaznaczył, że nie chce dużej kwoty, lecz „po prostu zwrot kosztów za to wszystko, co zrobiliśmy, narażając naszych ludzi na niebezpieczeństwo”.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Donald Trump zapowiadał już wcześniej przejęcie cieśniny Ormuz. Przedstawiciele jego administracji tego nie potwierdzają

Prezydent USA kilkakrotnie zapowiadał lub groził wcześniej, że zamierza „przejąć” kontrolę nad cieśniną Ormuz i pobierać opłaty, choć urzędnicy administracji nie potwierdzali jego słów. Sekretarz stanu Marco Rubio wielokrotnie mówił, że celem USA jest swobodna żegluga przez cieśninę, a pobieranie opłat jest niezgodne z prawem międzynarodowym.

Do ustanowienia kontroli nad żeglugą i wprowadzenia systemu opłat (choć nie za tranzyt, chodzi o opłaty środowiskowe i opłaty za usługi świadczone w związku z administrowaniem cieśniną) dąży Iran. Teheran atakuje statki przepływające poza wyznaczonym przez Teheran korytarzem. USA odpowiedziały serią ataków, w tym kolejną falą uderzeń w nocy z 12 na 13 lipca. Iran odpowiedział uderzeniami odwetowymi na bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie, Omanie i Kuwejcie.