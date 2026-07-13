Gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow poinformował o pożarze, który wybuchł w „strefie przemysłowej we wsi Wiaźniki” w czasie nocnego ataku ukraińskich dronów. Z komunikatu władz wynika, że strażacy walczą z ogniem i że w ataku nikt nie ucierpiał.

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Baza paliwowa w Kraju Stawropolskim zaatakowana przez Ukraińców po raz drugi w ciągu kilku dni

Na kanałach w serwisie Telegram (m.in. na kanale ASTRA) pojawiają się jednak informacje, że celem ataku był skład paliw na terenie bazy paliwowej w Wiaźnikach. Baza ta została z powodzeniem zaatakowana po raz drugi w ciągu ostatnich dni.

Mieszkańcy Kraju Stawropolskiego informują o eksplozjach i pożarze na terenie bazy.

Do poprzedniego ataku na bazę paliwową w Wiaźnikach doszło 9 lipca. „Kommiersant” pisał wówczas o ataku na skład paliw należący do spółki Rosnieft.

W Wiaźnikach, które znajdują się kilkaset kilometrów od granic Ukrainy, znajduje się terminal magazynowo–przeładunkowy paliw. Na terenie bazy zlokalizowano park zbiorników paliwowych (i to one były celem ostatnich ataków ukraińskich dronów), a także stanowiska przeładunkowe oraz infrastrukturę do odbioru, magazynowania i dystrybucji benzyny oraz oleju napędowego.

Regularne ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i składy paliw doprowadziły do zakłóceń w dostawach benzyny na rosyjski rynek. W wielu miejscach Rosji i w okupowanych częściach Ukrainy na stacjach benzynowych brakuje paliwa – dotyczy to m.in. okupowanego Krymu.

Dron uderzył w blok w obwodzie moskiewskim, zakłócone działanie podmoskiewskich lotnisk

Tymczasem ze Słonecznogorska, miejscowości w obwodzie moskiewskim położonej ok. 65 km na północny zachód od Moskwy napływają doniesienia o dronie, który uderzył w blok mieszkalny. Ranne zostały dwie osoby.

Moskwa i obwód moskiewski były w nocy celem intensywnych ataków dronów. Łącznie na podejściach do Moskwy – jak poinformował mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin, zniszczono ponad 40 ukraińskich bezzałogowców. Nad całym obwodem moskiewskim strąconych miało zostać 81 dronów.

Władze obwodu moskiewskiego poinformowały o ofiarach ataku. Na osiedlu Pionierskie w pobliżu miasta Istra zginąć miały trzy osoby, a trzy kolejne zostały ranne. W płomieniach stanęło tam pięć budynków mieszkalnych. Budynki mieszkalne zostały uszkodzone również we wsi Babkino i w Możajsku.

W związku z atakami dronów czasowo działanie zawiesiły podmoskiewskie lotniska – Wnukowo, Domodiedowo i Żukowskij.

Rosja zaatakowała Zaporoże, są ranni

Ataki powietrzne na Ukrainę kontynuuje też Rosja. 12 lipca wieczorem zaatakowane zostało Zaporoże – w stolicy obwodu uszkodzone zostały bloki mieszkalne i jeden z miejskich szpitali. Rannych zostało sześć osób – wśród nich jest 15–letni chłopiec.