W pożarze ranne zostały 63 osoby. 22 z nich, jak podał gubernator Bangkoku Chadchart Sittipunt, jest w stanie krytycznym. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Publiczny nadawca Thai PBS, powołując się na ratowników, poinformował nawet o co najmniej 30 ofiarach śmiertelnych pożaru.

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Pub Na Ladprao mieści się w pobliżu popularnego targu w dzielnicy Chatuchak. W weekendy gromadzą się tam dziesiątki tysięcy ludzi, w tym wielu zagranicznych turystów. Targ zamykany jest długo po północy.

Ratownicy poinformowali, że pożar zgłoszono około północy czasu lokalnego (godz. 19 czasu polskiego).

Nocny koszmar w stolicy Tajlandii. Podano prawdopodobną przyczynę pożaru w pubie

Jak podała AP, w internecie krążą nagrania, na których widać ogień ziejący z wejścia do lokalu, położonego w północnej części Bangkoku.

Premier relacjonował, że muzyk występujący tej nocy w lokalu przekazał mu, iż zobaczył dym wydostający się z instalacji elektrycznej. Z jego relacji wynika, że chwilę później doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal.

Pożar rozprzestrzeniał się niezwykle szybko. Nagrania z telefonów komórkowych pokazują przerażonych ludzi uciekających z lokalu. Według wstępnych informacji większość ofiar została uwięziona w toaletach. Strażacy potrzebowali około pół godziny, aby opanować ogień - poinformowali przedstawiciele władz.

Pożar w pubie w Bangkoku. To nie pierwszy taki wypadek

W minionych latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. W 2022 roku 14 osób zginęło w pożarze w barze z muzyką we wschodniej części kraju.

Jedna z największych tego typu tragedii miała miejsce w 2009 roku, kiedy podczas imprezy sylwestrowej w klubie Santika w Bangkoku także wybuch pożarł. Wówczas 66 osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych. Według niepotwierdzonych doniesień przyczyną pożaru był pokaz fajerwerków, który zorganizowano wewnątrz lokalu.

Bangkok, liczący ponad 8,5 miliona mieszkańców, jest jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Azji Południowo-Wschodniej.