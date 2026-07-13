Ogień zaminieł pub w Bangkoku w prawdziwe piekło
W pożarze ranne zostały 63 osoby. 22 z nich, jak podał gubernator Bangkoku Chadchart Sittipunt, jest w stanie krytycznym. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Publiczny nadawca Thai PBS, powołując się na ratowników, poinformował nawet o co najmniej 30 ofiarach śmiertelnych pożaru.
Pub Na Ladprao mieści się w pobliżu popularnego targu w dzielnicy Chatuchak. W weekendy gromadzą się tam dziesiątki tysięcy ludzi, w tym wielu zagranicznych turystów. Targ zamykany jest długo po północy.
Ratownicy poinformowali, że pożar zgłoszono około północy czasu lokalnego (godz. 19 czasu polskiego).
Jak podała AP, w internecie krążą nagrania, na których widać ogień ziejący z wejścia do lokalu, położonego w północnej części Bangkoku.
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Co najmniej 13 osób zginęło, a 41 zostało rannych w pożarze, do którego doszło w nocnym klubie w Sattahip - informuje "The Bangkok Post".
Premier relacjonował, że muzyk występujący tej nocy w lokalu przekazał mu, iż zobaczył dym wydostający się z instalacji elektrycznej. Z jego relacji wynika, że chwilę później doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal.
Pożar rozprzestrzeniał się niezwykle szybko. Nagrania z telefonów komórkowych pokazują przerażonych ludzi uciekających z lokalu. Według wstępnych informacji większość ofiar została uwięziona w toaletach. Strażacy potrzebowali około pół godziny, aby opanować ogień - poinformowali przedstawiciele władz.
W minionych latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. W 2022 roku 14 osób zginęło w pożarze w barze z muzyką we wschodniej części kraju.
Jedna z największych tego typu tragedii miała miejsce w 2009 roku, kiedy podczas imprezy sylwestrowej w klubie Santika w Bangkoku także wybuch pożarł. Wówczas 66 osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych. Według niepotwierdzonych doniesień przyczyną pożaru był pokaz fajerwerków, który zorganizowano wewnątrz lokalu.
Bangkok, liczący ponad 8,5 miliona mieszkańców, jest jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Azji Południowo-Wschodniej.
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