Były emir Kataru szejk Hamad bin Chalifa Al Sani zmarł w niedzielę w wieku 74 lat. To właśnie za jego rządów Katar przeszedł głęboką transformację gospodarczą i polityczną, stając się jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych państw regionu Zatoki Perskiej. Informację o jego śmierci przekazał dwór emirski (Amiri Diwan).

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W oficjalnym komunikacie podkreślono, że kraj poniósł „wielką stratę”, a zmarły emir został pożegnany słowami modlitwy o Boże miłosierdzie. Władze Kataru ogłosiły czterodniową żałobę narodową. Na ten czas zawieszono pracę instytucji państwowych, a flagi na budynkach publicznych opuszczono do połowy masztu.

Szejk Hamad bin Chalifa Al Sani – twórca nowoczesnego Kataru

Szejk Hamad bin Chalifa Al Sani sprawował władzę w latach 1995–2013. Powszechnie uznawany jest za architekta nowoczesnego Kataru. Za jego panowania kraj wykorzystał ogromne złoża gazu ziemnego, stając się największym na świecie eksporterem skroplonego gazu ziemnego (LNG). Dochody z eksportu surowców umożliwiły realizację szeroko zakrojonych inwestycji oraz dynamiczny rozwój gospodarczy, społeczny i infrastrukturalny.

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W okresie jego rządów Katar znacząco zwiększył swoją rolę na arenie międzynarodowej. Państwo zaczęło odgrywać istotną rolę dyplomatyczną na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Azji, a także inwestowało miliardy dolarów za granicą. Jednym z symboli rosnącej pozycji kraju było zorganizowanie piłkarskich mistrzostw świata w 2022 r. Podczas ceremonii otwarcia turnieju były emir został owacyjnie powitany przez kibiców.

Za jego panowania, w 1996 r., powstała także telewizja Al Jazeera, która z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych stacji informacyjnych na świecie.

Reformy szejka Hamada i przekazanie władzy synowi

Rządy szejka Hamada przyniosły również zmiany ustrojowe. W 2004 r. weszła w życie pierwsza stała konstytucja Kataru. Wprowadzono także wybory samorządowe, w których kobiety mogły zarówno głosować, jak i kandydować.

W 2013 r. szejk Hamad dobrowolnie przekazał władzę swojemu synowi, obecnemu emirowi Tamimowi bin Hamadowi Al Saniemu. Był to rzadki przypadek dobrowolnej abdykacji wśród dziedzicznych władców państw Zatoki Perskiej. W chwili objęcia tronu Tamim miał 33 lata.

Adiunkt Uniwersytetu Katarskiego Abdulla Bandar al-Etaibi ocenił, że zmarły emir pozostawił po sobie wyjątkowe dziedzictwo.

– Mówimy o człowieku, który pozostawił ślad nie tylko w Katarze, lecz także na całym świecie. Przekształcił Katar z normalnego kraju w państwo o wyjątkowej pozycji. Miał ambitną wizję i ogromnie inwestował w rozwój sektora LNG, co przyczyniło się do dalszego rozwoju kraju – powiedział w rozmowie z Al Jazeerą.

Po ogłoszeniu informacji o śmierci byłego emira kondolencje napłynęły od przywódców wielu państw. Wyrazy współczucia przekazali m.in. prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi, prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari oraz prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, składając kondolencje emirowi Tamimowi bin Hamadowi Al Saniemu, rodzinie zmarłego oraz narodowi.