Badanie przeprowadził zespół z University of Wollongong, a wyniki ukazały się na łamach czasopisma „Australian Psychologist”. Dane zbierano przez cały 2024 r. za pomocą anonimowej ankiety internetowej wśród klinicystów diagnozujących lub leczących ADHD. Po odrzuceniu niekompletnych odpowiedzi i nielicznych przedstawicieli innych zawodów, do analizy weszły ankiety 322 psychologów.

Diagnoza ADHD. Dlaczego akurat psycholodzy?