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Czy psycholodzy zajmujący się ADHD wiedzą, czym jest ADHD? Wyniki badania podają to w wątpliwość

Deklaracje specjalistów rozmijają się z praktyką – wynika z australijskiego badania nad diagnozowaniem ADHD. Choć 75 proc. psychologów twierdziło, że stosuje się do wytycznych, wszystkie wymagane elementy oceny spełniała niespełna połowa, a pełny zestaw kryteriów poprawnie wskazała jedna trzecia.

Publikacja: 12.07.2026 15:08

Jak diagnozuje się ADHD

Jak diagnozuje się ADHD

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Badanie przeprowadził zespół z University of Wollongong, a wyniki ukazały się na łamach czasopisma „Australian Psychologist”. Dane zbierano przez cały 2024 r. za pomocą anonimowej ankiety internetowej wśród klinicystów diagnozujących lub leczących ADHD. Po odrzuceniu niekompletnych odpowiedzi i nielicznych przedstawicieli innych zawodów, do analizy weszły ankiety 322 psychologów.

Diagnoza ADHD. Dlaczego akurat psycholodzy?

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