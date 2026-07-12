Market Dino przy ul. Poznańskiej w Gostyniu był otwarty tylko do soboty, 4 lipca włącznie. Jak informuje portal dlahandlu.pl, wyprzedaż asortymentu rozpoczęła się około dwa tygodnie wcześniej.

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Coraz więcej produktów objętych promocją

Na początku wyprzedaży klienci mogli kupić taniej przede wszystkim chemię gospodarczą, karmę dla zwierząt oraz artykuły do domu. W kolejnych dniach przeceny objęły również produkty spożywcze.

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Dino jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Polsce i regularnie uruchamia nowe sklepy, przede wszystkim w mniejszych miastach. Zamknięcie placówki w Gostyniu nie oznacza, że sieć wycofuje się z miasta. Obecnie działa tam sześć marketów. Najnowszy z nich został otwarty w kwietniu przy ul. Wrocławskiej. Dwa sklepy Dino znajdują się w odległości około kilometra od siebie.

Sklep działał w wynajmowanym budynku

Zamknięcie marketu przy ul. Poznańskiej to efekt porządkowania sieci Dino. Jak informuje portal dlahandlu.pl, likwidowany sklep mieści się w budynku należącym do prywatnego właściciela. Lokal był użytkowany przez Dino na podstawie umowy dzierżawy. Właściciel nieruchomości potwierdził, że sieć nie zdecydowała się na jej przedłużenie.