Łączna moc reaktorów ma wynieść 4,2 GW. Reaktory miałyby powstać w trzech lokalizacjach. W pierwszej znajdzie się sześć jednostek. Spółka złożyła wniosek w ramach brytyjskiego programu Advanced Nuclear Framework, który ma wspierać komercyjne wdrażanie nowych technologii jądrowych. Do realizacji inwestycji powołano spółkę SGE SMR UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

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Międzynarodowi partnerzy projektu

Jak informuje WNP, technologię reaktorów dostarczy GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. W przedsięwzięciu mają uczestniczyć również Samsung C&T, brytyjska firma inżynieryjno-budowlana Laing O’Rourke, Aecon, deweloper Fermi Development oraz grupa doradcza Etara. Na liście partnerów znalazł się także Google Cloud, choć nie podano, czy firma będzie odbiorcą energii z planowanych elektrowni.

SGE chce wdrażać reaktory według powtarzalnego modelu, wykorzystując w dużym stopniu brytyjski łańcuch dostaw. Standaryzacja i budowa całej floty mają obniżyć koszty oraz skrócić czas realizacji inwestycji.

Pierwszy reaktor ma ruszyć w 2034 roku

Projekt ma być finansowany między innymi za pomocą kontraktu różnicowego, czyli mechanizmu CfD, oraz przy udziale brytyjskiego National Wealth Fund. Dzięki temu konsumenci nie mieliby ponosić kosztów przed rozpoczęciem eksploatacji reaktorów.

SGE zakłada włączenie projektu do programu Advanced Nuclear Pipeline w listopadzie 2026 roku. Wybór lokalizacji i negocjacje dotyczące wsparcia rządowego miałyby zakończyć się w pierwszej połowie 2027 roku. Następnie w ciągu roku rozpoczęłoby się przygotowanie terenu, procedury administracyjne i właściwe prace inwestycyjne. Pierwszy blok mógłby rozpocząć pracę w 2034 roku.

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