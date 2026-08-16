W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób – podał premier Węgier
Premier Węgier przekazał informacje o sprawie w mediach społecznościowych. „Dwanaście osób zginęło, a co najmniej dziesięć zostało poważnie rannych w sobotę wieczorem, gdy polski autobus wpadł do rowu na autostradzie M3” – napisał na Facebooku.
„Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar” – dodał Péter Magyar, wyrażając wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratunkową.
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Dodatkowe informacje o sprawie podała węgierska policja. Jak poinformowano, wczesnym rankiem autobus wpadł do rowu i przewrócił się. Do wypadku doszło w pobliżu miasta Mezőkeresztes w północno-wschodnich Węgrzech. Według policji, autokar jechał autostradą w kierunku miasta Nyíregyháza, gdy doszło do wypadku.
Węgierska państwowa agencja prasowa MTI podała, że w pojeździe znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. Policja przekazała, że zarejestrowany w Polsce autokar zjechał z prostego odcinka drogi do rowu i przewrócił się. „Wstępne informacje sugerują, że kierowca prawdopodobnie zasnął” – czytamy w komunikacie w serwisie internetowym węgierskiej policji.
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Policja poinformowała, że w wypadku zginęło dwanaście osób, a kilka zostało rannych. Według tego źródła, kierowca autokaru został zatrzymany, zaś poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.
Autostrada M3 łączy Budapeszt ze wschodnią częścią Węgier, leży w ciągu trasy europejskiej E71.
Służby ratunkowe na miejscu wypadku polskiego autokaru na Węgrzech
W niedzielę rano doniesienia o wypadku potwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Potwierdzam zaistnienie tragicznego wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi” – napisał w serwisie X, deklarując, że MSZ będzie podawał sprawdzone informacje.
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