Włoskie służby ustalają, czy w wyniku eksplozji są osoby zabite lub ranne (zdjęcie ilustracyjne)
Włoskie służby ustalają, czy w wyniku eksplozji są osoby zabite lub ranne. Na razie władze nie przekazały informacji o ewentualnych ofiarach.
Jak informuje agencja Reutera, do wybuchu doszło na terenie dawnej fabryki Simmel Difesa w Colleferro. Zakład jest obecnie zarządzany przez KNDS Ammo Italy, należącą do francusko–niemieckiego koncernu zbrojeniowego KNDS.
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Jeszcze przed eksplozją na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które interweniowały w związku z pożarem. Następnie doszło do silnego wybuchu, słyszalnego w promieniu kilku kilometrów.
Nagrania emitowane przez włoskie stacje telewizyjne pokazały ogromny kłąb dymu unoszący się nad terenem przemysłowym. W okolicy pracowały liczne zastępy służb ratunkowych.
KNDS Ammo Italy specjalizuje się w produkcji amunicji średniego i dużego kalibru przeznaczonej do systemów obrony lądowej i morskiej. W zakładach wytwarzane są również paliwa stałe wykorzystywane w rakietach nośnych.
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Spółka jest ponadto jednym z wykonawców umów ramowych Europejskiej Agencji Obrony dotyczących dostaw amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Kontrakty zostały zawarte w 2023 r. w ramach działań Unii Europejskiej mających zwiększyć możliwości produkcji i dostaw amunicji.
Przyczyny pożaru i późniejszej eksplozji nie są na razie znane. Służby prowadzą działania na miejscu i sprawdzają, czy w zdarzeniu ucierpieli pracownicy zakładu lub ratownicy.
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