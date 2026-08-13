Włoskie służby ustalają, czy w wyniku eksplozji są osoby zabite lub ranne. Na razie władze nie przekazały informacji o ewentualnych ofiarach.

Reklama Reklama

Eksplozja w fabryce amunicji pod Rzymem

Jak informuje agencja Reutera, do wybuchu doszło na terenie dawnej fabryki Simmel Difesa w Colleferro. Zakład jest obecnie zarządzany przez KNDS Ammo Italy, należącą do francusko–niemieckiego koncernu zbrojeniowego KNDS.

Jeszcze przed eksplozją na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które interweniowały w związku z pożarem. Następnie doszło do silnego wybuchu, słyszalnego w promieniu kilku kilometrów.

Nagrania emitowane przez włoskie stacje telewizyjne pokazały ogromny kłąb dymu unoszący się nad terenem przemysłowym. W okolicy pracowały liczne zastępy służb ratunkowych.

Zakład produkuje amunicję kalibru 155 mm

KNDS Ammo Italy specjalizuje się w produkcji amunicji średniego i dużego kalibru przeznaczonej do systemów obrony lądowej i morskiej. W zakładach wytwarzane są również paliwa stałe wykorzystywane w rakietach nośnych.

Czytaj więcej Przestępczość Eksplozja w moskiewskiej restauracji. Są ofiary śmiertelne i ranni W wyniku eksplozji w jednej z restauracji w stolicy Rosji zginęły co najmniej trzy osoby, poinformowała policja, nie podając jednak przyczyny wybuc...

Spółka jest ponadto jednym z wykonawców umów ramowych Europejskiej Agencji Obrony dotyczących dostaw amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Kontrakty zostały zawarte w 2023 r. w ramach działań Unii Europejskiej mających zwiększyć możliwości produkcji i dostaw amunicji.

Przyczyny pożaru i późniejszej eksplozji nie są na razie znane. Służby prowadzą działania na miejscu i sprawdzają, czy w zdarzeniu ucierpieli pracownicy zakładu lub ratownicy.