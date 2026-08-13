„Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie” – głosi komunikat.

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Awans na drugi stopień generalski – generała dywizji – otrzymało sześciu generałów brygady: niedawno powołany nowy dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Mariusz Chmielewski, Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Tomasz Jatczak, dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód Rafał Kowalik, dyrektor departamentu budżetowego w MON Sławomir Kozicki, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej Sławomir Lidwa oraz dyrektor departamentu infrastruktury w MON Jacek Sankowski.

Wiceadmirałem (odpowiednikiem generała dywizji w Marynarce Wojennej) został kontradmirał Piotr Sikora, Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nominacje generalskie i admiralskie 15 sierpnia 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki wyróżnił 21 oficerów

Czternastu oficerów – w tym trzynastu pułkowników i jeden komandor – otrzymało swój pierwszy stopień generalski, odpowiednio generała brygady i kontradmirała. To m.in. kmdr Artur Kołaczyński, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, płk Renart Skrzypczak, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej i płk Dariusz Kwiatkowski – zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Awanse na pierwszy stopień generalski otrzymali też oficerowie pracujący w MON i Sztabie Generalnym Wojska Polskiego: płk Grzegorz Faka, dyrektor departamentu kadr w MON, płk Dariusz Piotrowiak, zastępca szefa departamentu kontroli w MON, płk Janusz Misiak, zastępca szefa Zarządu Planowania Operacyjnego w SGWP, płk Mirosław Płomiński, zastępca szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych w SGWP, oraz płk Mirosław Postołowicz, zastępca szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia w SGWP.

Defilada w Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2026 r. w Warszawie Foto: PAP

Generałem brygady zostanie także dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Zbigniew Krzyszczuk, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia płk Piotr Paluch, szef sztabu Dowództwa WOT płk. Zbigniew Targoński, zastępca szefa i szef logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, płk Krzysztof Klin, rektor-komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie płk pil. Krzysztof Szymaniec oraz płk pil. Robert Weissgerber – zastępca szefa sztabu ds. planowania w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wcześniej w czwartek informację o nominacjach i ich kontrasygnacie przez premiera przekazał na konferencji prasowej minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – To jest dobra informacja, to pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów – ocenił, zaznaczając, że „część generałów będzie awansowana na wyższe (stopnie), dostanie kolejną gwiazdkę”.

Prezydent Karol Nawrocki Foto: PAP/Andrzej Jackowski

Nominacje generalskie pierwszy raz na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego

Szef MON podziękował za współpracę m.in. prezydentowi i premierowi, mówiąc, że „to pokazuje, że porozumienie i współpraca w dowodzeniu w armii, wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska, (…) jest możliwa, jest potrzebna i jest realizowana”. – Chciałbym, żeby tak samo było w służbach – dodał. Wicepremier wyraził przekonanie, że na awanse generalskie zasługują: szefowa Służby Wywiadu Wojskowego płk Dorota Kawecka oraz szefowie służb cywilnych: szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafał Syrysko i szef Agencji Wywiadu płk Paweł Szota.

Szef MON poinformował, że zwrócił się do prezydenta z wnioskiem dotyczącym płk Kaweckiej i że wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Mówił, iż nie traci nadziei, że wymienione przez niego kandydatury uzyskają akceptację prezydenta.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości wręczenia medali i wyróżnień żołnierzom i pracownikom Sił Zbrojnych RP z okazji Święta Wojska Polskiego Foto: PAP/Paweł Supernak

W tym roku po raz pierwszy nominacje generalskie zostaną wręczone nie podczas osobnej uroczystości, lecz podczas defilady na warszawskiej Wisłostradzie, która odbędzie się w sobotę w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. Wręczenie nominacji zaplanowano na godz. 12.