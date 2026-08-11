W sobotę z okazji Święta Wojska Polskiego w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej odbędzie się defilada wojskowa w Warszawie i parada w Gdyni. W Warszawie będzie można zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy, w tym wozy bojowe Borsuk i Rosomak, czołgi Abrams i K2, czy armatohaubice Krab lub systemy dronowe Gladius; zaprezentuje się też lotnictwo, w tym m.in. samoloty F-16 i F-35, śmigłowce Black Hawk, AW149 i AH-64 Apache. Równolegle na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbędzie się parada morska, w której udział wezmą okręty Marynarki Wojennej.

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W związku z planowanymi wydarzeniami w sieci pojawiły się fałszywe informacje dotyczące przejazdów sprzętu wojskowego ulicami Warszawy. Na platformach społecznościowych krążą nagrania z przygotowań do defilady, na których widać przemieszczające się czołgi. Na platformie X filmy opatrzono jednak fałszywymi twierdzeniami, jakoby przejazdy sprzętu były związane z przygotowaniami Polski do wojny. Jedna z takich publikacji zgromadziła ponad 300 tys. wyświetleń.

Ulicami Warszawy przejeżdżają kolumny pojazdów wojskowych

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiadało w komunikacie przejazdy sprzętu wojskowego ulicami Warszawy w ramach przygotowań do Święta Wojska Polskiego. Zgodnie z zapowiedzią, z 8 na 9 sierpnia, w godz. 23–3, odbywały się próby przed defiladą.

Podobne działania zaplanowano także w Gdyni. Jak podało MON, próba komponentu morskiego rozpocznie się we wtorek o godz. 15.30. Okręty płynące w szyku będą widoczne z całego trójmiejskiego wybrzeża - od mola w Gdańsku-Brzeźnie, przez mola w Sopocie i Gdyni-Orłowie, po plażę miejską i Skwer Kościuszki w Gdyni.

Nagrania z prób przed defiladą były wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych informacji także rok temu. Wówczas internauci fałszywie twierdzili, że widoczny na nagraniach sprzęt wojskowy jest rzekomo dodatkowym wyposażeniem wysyłanym do Polski przez NATO.

Z kolei we wrześniu 2024 r. francuska agencja AFP opisywała przypadek internauty, który na platformie X opublikował nagranie przedstawiające przejazd czołgów w Warszawie. W swoim wpisie twierdził fałszywie, że widoczny na filmie sprzęt miał być wysyłany do walki z Rosją. W rzeczywistości nagranie pochodziło z defilady wojskowej, która odbywała się na 15 sierpnia 2024 r. na warszawskiej Wisłostradzie.

Fałszywe informacje pojawiały się już wcześniej

W poprzednich latach pojawiały się również fałszywe informacje, według których na pojazdach wojskowych uczestniczących w defiladzie miały rzekomo pojawiać się ukraińskie flagi. W rzeczywistości były to proporce wojskowe.

Polskie formacje wojskowe posługują się własnymi barwami i symbolami a część z nich wykorzystuje kolory niebieski i żółty. Należą do nich m.in. 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, 34. Brygada Kawalerii Pancernej oraz 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana. Kolory eksponowane przez żołnierzy są elementem identyfikacji i oznaczają przynależność do konkretnej jednostki wojskowej.

Nagrania z polskiej defilady wojskowej były również wykorzystywane w dezinformacji w Stanach Zjednoczonych. W styczniu 2025 r., po tym, jak prezydent USA Donald Trump podpisał rozkaz wysłania 1,5 tys. żołnierzy na granicę z Meksykiem w celu ograniczenia nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów, w sieci zaczęły pojawiać się nagrania przedstawiające rzekomy przejazd sprzętu wojskowego. Jednym z nich było nagranie z defilady wojskowej w Warszawie. Wideo rozpowszechniano jako rzekomą relację z Teksasu, jednak w rzeczywistości zostało ono nagrane z kładki nad ul. Czerniakowską, w pobliżu Kanału Piaseczyńskiego i stadionu Legii Warszawa.

Święto Wojska Polskiego, obchodzone co roku 15 sierpnia, upamiętnia Bitwę Warszawską z 1920 r., w której polskie wojska w wyniku skutecznej kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy. Od lat ważnym punktem obchodów pozostaje defilada, w której biorą udział tysiące żołnierzy prezentujących najnowocześniejsze uzbrojenie znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii.