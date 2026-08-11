Rosyjskie rakiety balistyczne spadły na Kijów

W nocy z poniedziałku na wtorek siły rosyjskie zaatakowały Kijów pociskami balistycznymi – poinformowały władze ukraińskiej stolicy. W centrum miasta wybuchły pożary, a ogień objął magazyny.

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Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał w mediach społecznościowych, że miasto jest atakowane rakietami balistycznymi. W ostatnich tygodniach Rosja zwiększyła intensywność takich ataków. Pociski balistyczne mogą być przechwytywane tylko przez część systemów obrony powietrznej, m.in. amerykańskie Patrioty.

Ponad 100 ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Kolumbii

Co najmniej 111 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. Wstrząsy doprowadziły do zawalenia budynków, uszkodzenia infrastruktury i uwięzienia ludzi pod gruzami.

Kolumbijska Służba Geologiczna określiła je jako najsilniejsze trzęsienie ziemi odnotowane w kraju w XXI wieku. W Cali rannych zostało około 700 osób. Władze kilku miast wprowadziły godziny policyjne w związku z obawami przed grabieżami.

Ratownicy nadal przeszukiwali gruzy. W Cali udało się wydobyć spod zawalonego pięciopiętrowego budynku sześciomiesięczną dziewczynkę i jej matkę. Zamknięto także kilka regionalnych lotnisk na czas kontroli konstrukcji.

W Rosji płonie wielki magazyn Wildberries

W nocy doszło również do pożaru kompleksu logistycznego Wildberries w obwodzie woroneskim. Według rosyjskiej firmy obiekt został zaatakowany, a personel ewakuowano. Nagrania publikowane w mediach społecznościowych pokazują magazyn objęty ogniem.

Kompleks w miejscowości Aleksandrowka został uruchomiony w listopadzie 2025 roku. Miał powierzchnię 152,9 tys. metrów kwadratowych i pojemność ponad 90 mln produktów. Koszt jego budowy wyniósł około 11 mld rubli.

Burze nad Polską. Tysiące odbiorców bez prądu

Ponad 350 razy strażacy interweniowali po burzach i silnym wietrze. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego.

W samej Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew. Konar uszkodził dach przychodni przy placu Hallera. Na Mazowszu rano bez prądu pozostawało około 9 tys. odbiorców. Uszkodzenie słupa linii wysokiego napięcia spowodowało awarie m.in. w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska.

Burza zakłóciła również kursowanie Kolei Mazowieckich na trasie Kutno–Sierpc. Część pociągów odwołano, a pozostałe miały opóźnienia. We wtorek pogoda ma być spokojniejsza, choć upał wróci w piątek na południu Polski.