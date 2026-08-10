Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama rozpoczyna nowy projekt poświęcony literaturze. Podcast zatytułowany „A Great Book with Barack Obama” zadebiutuje 24 września na platformie Audible.

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Seria będzie składać się z sześciu odcinków. Każdy z nich zostanie poświęcony jednej książce wybranej przez Obamę. Były prezydent będzie rozmawiał o poszczególnych tytułach z zaproszonym gościem. Nazwiska rozmówców nie zostały jeszcze ujawnione.

Podcast powstaje we współpracy należącej do Amazona firmy Audible oraz Higher Ground, firmy produkcyjnej Baracka i Michelle Obamów.

Sześć książek, które wpłynęły na Baracka Obamę

Na liście książek wybranych do podcastu znalazła się powieść „Song of Solomon” Toni Morrison oraz szpiegowski klasyk Johna le Carré „Tinker Tailor Soldier Spy”.

Obama zdecydował się również na „The Fire Next Time” Jamesa Baldwina, „All the Pretty Horses” Cormaca McCarthy'ego, „Gilead” Marilynne Robinson oraz „All the King's Men” Roberta Penna Warrena.

– Wielkie książki zawsze pomagały mi zrozumieć, kim jestem i w co wierzę – powiedział Barack Obama. Jak dodał, sześć książek przedstawionych w serii to pozycje, które towarzyszyły mu przez całe życie, a każda z nich może czegoś nauczyć o ludzkim doświadczeniu.

Były prezydent wyjaśnił również, że do rozmów zaprosił swoich przyjaciół, aby wspólnie zastanowić się nad tym, dlaczego te konkretne dzieła pozostają ważne, w jaki sposób mogą wpływać na rozumienie samych siebie oraz innych ludzi i dlaczego literatura ma obecnie szczególne znaczenie.

– Mam nadzieję, że słuchacze poczują inspirację, by odkryć lub ponownie sięgnąć po książki, które zmieniają sposób, w jaki patrzą na siebie i na świat – powiedział Obama.

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Barack Obama od lat publikuje listy swoich ulubionych książek

Literatura od dawna pojawia się w publicznej działalności byłego prezydenta USA – Obama regularnie dzieli się swoimi rekomendacjami czytelniczymi, publikując między innymi letnie zestawienia książek oraz podsumowania pod koniec roku.

Na liście lektur na lato 2026 r., opublikowanej pod koniec lipca, znalazły się „Kin” Tayari Jones, „Vigil” George'a Saundersa, „The Things We Never Say” Elizabeth Strout, „Transcription” Bena Lernera oraz „Cool Machine” Colsona Whiteheada.

Choć w swoich zestawieniach Obama często poleca książki wydane stosunkowo niedawno, w przypadku nowego podcastu postawił niemal wyłącznie na starszą literaturę. Wszystkie wybrane przez niego tytuły pochodzą z XX wieku z jednym wyjątkiem – powieść Marilynne Robinson „Gilead” ukazała się w 2004 r.