Duane „Keffe D” Davis nie przyznaje się do winy. Jeśli zostanie skazany, grozi mu dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe.

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Przełom po niemal 30 latach. Ruszył proces ws. zabójstwa Tupaca Shakura

W Las Vegas rozpoczął się w poniedziałek proces dotyczący jednego z najsłynniejszych zabójstw w historii amerykańskiej muzyki. Pierwszym etapem postępowania jest wybór ławy przysięgłych. Oskarżonym jest 63-letni Duane „Keffe D” Davis, były przywódca gangu South Side Compton Crips.

Prokuratorzy chcą udowodnić, że Davis zlecił zabicie Tupaca Shakura i przekazał broń wykorzystaną podczas ostrzelania samochodu rapera. Nawet proces może jednak nie przynieść odpowiedzi na pytanie, kto dokładnie oddał śmiertelne strzały 7 września 1996 r.

Szczególne znaczenie w procesie mogą mieć wcześniejsze wypowiedzi samego Davisa. W wydanych w 2019 r. wspomnieniach napisał, że w noc zabójstwa jechał Cadillakiem, z którego ostrzelano samochód Shakura, i przekazał broń osobom siedzącym z tyłu. Dziś nie przyznaje się do winy.

Do strzelaniny doszło 7 września 1996 r., gdy Shakur przebywał w Las Vegas, gdzie przyjechał na walkę bokserską Mike’a Tysona. Raper został śmiertelnie postrzelony i zmarł w wieku 25 lat. Prokuratura uważa, że za zorganizowanie ataku odpowiadał Davis. Jeśli sąd uzna go za winnego, 63-latkowi grozi dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.

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Wojna gangów i milionowych wytwórni. W tle Sean „Diddy” Combs i Notorious B.I.G.

Zabójstwo Tupaca Shakura, znanego także jako 2Pac, przez niemal 30 lat pozostawało jedną z najgłośniejszych niewyjaśnionych spraw w historii amerykańskiej muzyki. Przez lata pojawiały się liczne teorie dotyczące tego, kto zabił rapera i jaki był motyw zbrodni. Shakur był wówczas jedną z najważniejszych postaci hip-hopu i pozostawał kojarzony z głośną rywalizacją między scenami muzycznymi wschodniego i zachodniego wybrzeża USA.

Artysta, znany między innymi z utworów „California Love” i „All Eyez on Me”, był synem działaczki Czarnych Panter. Dorastał w Harlemie i Baltimore, ale po podpisaniu kontraktu z działającą w Los Angeles wytwórnią Death Row Records szybko zaczął być kojarzony z kalifornijską sceną hip-hopową.

Proces ponownie kieruje uwagę na konflikt Death Row Records, założonej przez Mariona „Suge'a” Knighta, z wytwórnią Bad Boy Records ze wschodniego wybrzeża, stworzoną przez Seana „Diddy'ego” Combsa. Jedną z jej najważniejszych gwiazd był Christopher „the Notorious B.I.G.” Wallace, zamordowany w marcu 1997 r.

Według prokuratury rywalizujące ze sobą wytwórnie były powiązane z konkurującymi ze sobą gangami. Death Row Records miała korzystać z ochrony członków grupy Mob Piru, należącej do sojuszu Bloods. Z gangiem związany był także szef wytwórni Suge Knight. Z kolei Bad Boy Records miało zatrudniać jako ochroniarzy członków South Side Compton Crips, grupy kierowanej przez Duane’a Davisa.

Pogrążyły go wspomnienia w jego własnej książce? Tak śledczy wpadli na trop Davisa

Do wydarzeń, które według prokuratury doprowadziły do zabójstwa rapera, doszło po walce Mike’a Tysona w kasynie MGM Grand. Tupac Shakur i Suge Knight zaatakowali wówczas Orlando „Baby Lane’a” Andersona, siostrzeńca Duane’a Davisa i członka gangu Crips. Miała to być zemsta za wcześniejszą, domniemaną napaść Andersona na pracownika Death Row Records.

Prokuratura uważa, że po pobiciu swojego siostrzeńca Davis postanowił się odegrać. Jeszcze tej samej nocy biały Cadillac, w którym jechali Davis, Anderson i inne osoby, zrównał się z samochodem Shakura. Z auta oddano strzały, w wyniku których raper został śmiertelnie ranny.

Przez dziesięciolecia śledztwo nie przynosiło przełomu z powodu braku wystarczających dowodów. Sprawa ponownie nabrała jednak znaczenia po publikacji wspomnień Davisa w 2019 r. Mężczyzna napisał w nich, że w noc zabójstwa siedział na przednim siedzeniu Cadillaca i przekazał pistolet osobom znajdującym się z tyłu samochodu. Nie wskazał jednak, kto ostatecznie strzelał do Shakura. Pozostałe osoby, które znajdowały się tej nocy w Cadillacu, już nie żyją.

Opis zdarzenia był zgodny z wcześniejszymi wypowiedziami Davisa dla dziennikarzy. Tym razem jego słowa przyczyniły się jednak do wznowienia zainteresowania sprawą i doprowadziły do jego aresztowania we wrześniu 2023 r.

Duane Davis wciąż nie przyznaje się do winy

Davis wycofuje się obecnie z części wcześniejszych twierdzeń i nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. – Jestem niewinny. Nikogo nie zabiłem. Nigdy nikogo nie zabiłem – powiedział w wywiadzie udzielonym ABC News w marcu ubiegłego roku.

Przekonywał również, że oskarżyciele nie dysponują dowodami pozwalającymi powiązać go ze zbrodnią. – Nie mają przeciwko mnie żadnych dowodów. Nie są nawet w stanie udowodnić, że byłem w Las Vegas – zaznaczał Davis.

Oskarżony twierdzi także, że nigdy nie przeczytał własnych wspomnień, a ich współautor miał wyolbrzymić część informacji, aby zwiększyć sprzedaż książki. – Po prostu przekazałem mu szczegóły ze swojego życia. On przeprowadził własne dochodzenie i sam napisał książkę – dodał Davis.

Przed rozpoczęciem procesu jego obrońcy bezskutecznie próbowali doprowadzić do wykluczenia wspomnień Davisa – opublikowanych w 2019 r. w formie książki – z materiału dowodowego. Chcieli również, aby sąd nie dopuścił wypowiedzi Davisa z rozmowy z policją z 2008 r., kiedy występował jako świadek w sprawie zabójstwa artysty.

Rodzina Tupaca Shakura po latach domaga się sprawiedliwości

Niezależnie od wyniku procesu sprawa może nie zakończyć wszystkich sporów dotyczących śmierci rapera.

W maju przyrodni brat Tupaca, Maurice Shakur, złożył w sądzie cywilnym pozew w związku ze śmiercią muzyka. „Nadal istnieją osoby, które były zaangażowane w zabójstwo Tupaca i które przez 30 lat nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności za swoje czyny” – wskazano w pozwie.

W dokumencie przywołano również niedawny serial dokumentalny „Sean Combs: The Reckoning”. W jednym z wykorzystanych w nim nagrań z rozmowy Davisa z policją miał on powiedzieć, że Sean Combs zaoferował mu milion dol. za zabicie Tupaca Shakura. Combs obecnie również przebywa w więzieniu.