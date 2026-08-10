W poniedziałek opublikowano „Raport z działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zdrowia publicznego za 2025 r.”. Podsumowuje on informacje m.in. o bezpieczeństwie żywności, sytuacji epidemiologicznej w Polsce, jakości wody, zdrowiu środowiskowym, warunkach pracy i nauki, promocji zdrowia, cyfryzacji i działalności laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Trzykrotny spadek zachorowań i pierwszy od lat przypadek groźnej infekcji

W ocenie autorów raportu w 2025 r. zanotowano „typowe sezonowe wzrosty epidemiczne infekcji wirusowych przenoszonych drogą oddechową (COVID-19, RSV i grypa), jak również znaczący spadek liczby zachorowań wynikających ze średniookresowych cykli epidemicznych (krztusiec)”.

Wśród bakteryjnych chorób dróg oddechowych zanotowano prawie trzykrotny spadek zachorowań na krztusiec – z 32 430 przypadków w 2024 r. do 11 339 przypadków w 2025 r. Autorzy podkreślili, że szczepienie dzieci przeciw krztuścowi w Polsce jest obowiązkowe. Szczepionka podawana jest w jednym wstrzyknięciu jako szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. U osób dorosłych zalecane jest wykonanie co 10 lat szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi szczepionką skojarzoną, przeznaczoną do uodporniania przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi.

Raport wskazuje na spadek liczby zachorowań na gruźlicę, co – jak oceniono – stanowi kontynuację długoterminowych trendów.

„Po raz pierwszy zeszły one do poziomu 9,9 na 100 tys.. ludności, co spowodowało przeniesienie Polski do kategorii państw o niskiej zapadalności (poprzednio byliśmy w kategorii średniej)” – napisali autorzy raportu, wskazując, że jest to skutek „efektywnych wieloletnich działań nakierowanych na eliminację zachorowań”.

Zwrócono uwagę, że w 2025 r. pojawił się pierwszy od 25 lat przypadek błonicy gardła u sześcioletniego niezaszczepionego dziecka. Błonica podlega obowiązkowej hospitalizacji, a leczenie polega na stosowaniu antybiotyków i jak najszybszym podaniu antytoksyny (w przypadku potwierdzenia właściwości toksynotwórczych szczepu), która działa neutralizująco na krążącą toksynę, niezwiązaną jeszcze z tkankami układu nerwowego czy serca. Szybkie podanie antytoksyny decyduje o wyniku leczenia.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania błonicy jest szczepienie. W Polsce obowiązek szczepienia przeciw błonicy obejmuje dzieci i młodzież od ukończenia 6. tygodnia życia do ukończenia 19. roku życia – wskazali autorzy raportu.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie powietrza, szczególnie pył PM2,5, może zwiększać ryzyko zaostrzeń RZS
Choroby
Ta choroba może nasilać się przez zanieczyszczone powietrze. Najgorszy jest pył

Nawet czterokrotnie więcej ognisk WZW A i powrót rzadkich zatruć

W kategorii chorób przenoszonych drogą pokarmową raport wskazuje na pogorszenie sytuacji w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu A.

„W 2025 r. zarejestrowano 115 ognisk WZW typu A na terenie całej Polski, czyli ponad czterokrotnie więcej niż w 2024 r., kiedy odnotowano 26 ognisk” – czytamy w raporcie.

Jego autorzy zaznaczyli, że „w przypadku WZW typu A istnieje skuteczna profilaktyka – szczepienia ochronne”. Są one zalecane szczególnie osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań, osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi, a także dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

Z kolei w przypadku salmoneloz raport wskazuje na trend spadkowy, choć jak oceniono, „nadal pozostają one najczęściej identyfikowaną infekcją bakteryjną jelit”.

Nowym zjawiskiem w 2025 r. było pojawienie się zatruć pokarmowych o etiologii niezakaźnej (intoksykacji) w postaci choroby Zalewu Wiślanego (choroby Haff).

„Odnotowano 30 przypadków zachorowań powiązanych ze spożyciem w dużej ilości samodzielnie złowionych ryb, głównie węgorza, co wymagało podjęcia natychmiastowych działań międzysektorowych” – wskazali autorzy raportu.

Czytaj więcej

Specjaliści zalecają zwracanie uwagi na komunikaty sanitarne i zachowanie szczególnej ostrożności pr
Zdrowie
Cyklosporoza zabija w USA. Są pierwsze ofiary epidemii

Kleszcze i niepokojący wzrost zakażeń drogą płciową

Zwrócili uwagę, że w 2025 r. nastąpił wzrost liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze, takie jak borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Wiąże się to bezpośrednio m.in. z postępującymi zmianami klimatycznymi.

Wskazano, że „dla zapobiegania zachorowaniom na KZM kluczowe znaczenie mają zarówno ochrona przed kleszczami, jak i szczepienia ochronne”.

„Schemat szczepienia składa się z trzech dawek, po których po 1-3 latach podawana jest pierwsza dawka przypominająca, a po kolejnych 3-10 latach następne dawki przypominające. Na zakażenie najbardziej narażone są osoby przebywające często w lasach i miejscach bytowania kleszczy” – napisali autorzy raportu.

Wskazali także na wzrost liczby nowo wykrytych przypadków chorób przenoszonych drogą płciową oraz zakażeń HIV, pisząc, że „osiągnęła ona jeden z najwyższych wyników w historii, podobnie jak w przypadku kiły i rzeżączki”.

Od maja 2025 r. testy na HIV są dostępne w ramach opieki POZ finansowanej z NFZ. Jednak realna liczba wykonanych w POZ testów nie jest znana.

W latach 2022-2024 zanotowano wzrost liczby zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepieniach przeciw HPV. W 2022 r. zgłoszono 8 przypadków, w 2023 r. 66 przypadków, a w 2024 r. 134 przypadki. 