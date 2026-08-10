Jak informuje IMGW, nad Europą Środkową, Wschodnią oraz dużą częścią Europy Zachodniej i Południowej dominuje wyż z centrum nad Rosją. Wyż kształtuje również pogodę nad Wyspami Brytyjskimi. Nad Skandynawią znajduje się niż i związany z nim pofalowany front atmosferyczny. Polska jest w zasięgu zatoki wspomnianego niżu. Od północnego zachodu w głąb kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny wraz z poprzedzającą go linią zbieżności. Napływa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, jedynie nad północny zachód pod koniec dnia zacznie wdzierać się chłodniejsze powietrze polarne morskie.

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Ostrzeżenia IMGW. Upał i gwałtowne burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami. Alerty wyższego II stopnia będą obowiązywać od godz. 17 do północy na Warmii i Mazurach oraz we wschodniej części województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, na północy województwa mazowieckiego oraz w północno-zachodniej części województwa podlaskiego. Ostrzeżenia I stopnia będą obowiązywać od późnego popołudnia do późnych godzin nocnych w pozostałej części Podlasia, Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego, a także w północnej części województwa lubelskiego, w większości województwa wielkopolskiego i łódzkiego oraz dużej części Pomorza.

Alerty II stopnia przed upałem wydano dla województwa lubuskiego, północnej połowy województwa dolnośląskiego i południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Prognozowana jest temperatura od 30 do 33 stopni. Alerty będą obowiązywać w poniedziałek do godz. 18. Ostrzeżenia I stopnia wydano dla województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, większości mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego oraz południowej części dolnośląskiego i podlaskiego. Temperatura będzie przekraczać 30 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 20.

Pogoda w poniedziałek 10 sierpnia. Żar i gwałtowne zjawiska

W poniedziałek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju, i tam wysokość opadu do 20-25 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 30 st. C do 33 st. C, nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, od 26 st. C do 29 st. C, najchłodniej na krańcach północnych, od 22 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych, od północnego zachodu skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h, lokalnie w obszarze najsilniejszych burz do 100 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem, od zachodu zanikające. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 15-20 mm na wschodzie i miejscami także w centrum kraju. Temperatura minimalna od 11 st. C na Pomorzu, około 15 st. C w centrum, do 18 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich, początkowo na południowym wschodzie z południa. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, początkowo na północnym wschodzie lokalnie do 100 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h.

Prognoza na wtorek 11 sierpnia. Wyraźne ochłodzenie

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. C na krańcach północnych, około 22 st. C w centrum i w rejonach podgórskich, do 26 st. C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, na północy w porywach do 55 km/h, a na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, w środę będą się utrzymywać podobne temperatury – od 18 st. C na północy kraju do 25 st. C na południu. W czwartek znów zacznie się robić cieplej. Będzie od 20 st. C na północnym wschodzie do 27 stopni na zachodzie. W piątek na zachodzie wrócą temperatury sięgające 30 st. C. Weekend zapowiada się upalnie.