Według ustaleń funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach 60-letni rolnik ciągnikiem marki Ursus w piątek ok. godz. 15.10 celowo wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem uszkodził ok. 200 m jezdni.

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„Mężczyzna twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Podczas interwencji miał również zapowiadać, że po odjeździe policjantów ponownie uszkodzi nawierzchnię” – poinformowała nadkom. Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Pracownicy budowy w Gliwicach powstrzymali rolnika przed niszczeniem asfaltu

Wskazała, że przed dalszym uszkodzeniem jezdni rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy w taki sposób ustawili maszyny budowlane, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku.

„Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W chwili zatrzymania był trzeźwy. Ciągnik (...) został odholowany na policyjny parking. Pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC” – poinformowała nadkom. Marzena Szwed.

Zapowiedziała, że w sobotę rolnik ma zostać przesłuchany przez Prokuraturę Rejonową Gliwice Zachód.

„Zarząd Dróg Miejskich wstępnie oszacował straty na ok. 400 tys. zł, bo zniszczona jest warstwa asfaltu i podbudowa drogi. Cała droga należy do miasta, co potwierdzają dokumenty, w tym zapisy księgi wieczystej. Na miejscu był również geodeta, który potwierdził własność gminy” – poinformowała Katarzyna Kuczyńska-Budka. Na swoim profilu na Facebooku prezydent Gliwic zamieściła nagranie z piątkowego zdarzenia. Dodała, że rolnik ten nie po raz pierwszy zniszczył publiczną własność.

ZDM dementuje informację, jakoby ul. Rybacka była w połowie własnością rolnika

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wydał oświadczenie, w którym zdementował informację, jakoby ul. Rybacka w Ostropie była w połowie własnością lokalnego samorządu, a w połowie własnością rolnika.

„Droga w całości stanowi własność Miasta Gliwice. Nie jest to droga prywatna ani droga, której jakakolwiek część należy do osoby prywatnej. (…) Nieprawdziwe są również sugestie, jakoby brak zgody prywatnego właściciela miał wpływ na realizację remontu lub wykonanie nawierzchni asfaltowej” – wskazał ZDM w Gliwicach.

Ostropa to dzielnica Gliwic. Należy do miasta od 1975 r. Mimo to zachowała częściowo swój wiejski charakter, m.in. w architekturze i tradycjach.