W sobotę odbyło się posiedzenie klubu, podczas którego w tajnym głosowaniu zdecydowano o zgłoszeniu 73-letniego prawnika i byłego prezesa Sądu Najwyższego jako kandydata Tiszy na prezydenta – przekazała partia na Facebooku.

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Kim jest Andras Baka?

Baka został prezesem Sądu Najwyższego w 2009 r. Jego mandat miał trwać sześć lat, ale na mocy poprawek do konstytucji przyjętych przez rząd Viktora Orbana został odsunięty od pełnienia funkcji już w styczniu 2012 r. Jednocześnie utworzono nową instytucję, Kurię, która formalnie zastąpiła Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej Polityka Partia Viktora Orbána bojkotuje wybór prezydenta Węgier Posłowie partii Fidesz Viktora Orbána nie wezmą udziału w wyborze nowego prezydenta Węgier - ogłosiło ugrupowanie byłego węgierskiego premiera na F...

Nowe przepisy wprowadziły m.in. wymóg, by sędziowie Kurii mieli co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego na Węgrzech. Skutkowało to automatycznym wykluczeniem Baki, który przez większą część kariery zawodowej pełnił funkcję sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Klub Tiszy zaproponował w środę, aby Zgromadzenie Narodowe zagłosowało nad wyborem nowego prezydenta kraju we wtorek. Wybory oficjalnie zatwierdziła Aniko Hallerne Nagy, wiceprzewodnicząca parlamentu, która pełni obowiązki marszałkini w miejsce Agnes Forsthoffer, która tymczasowo przejęła obowiązki prezydenta.

Kandydaci na urząd prezydenta Węgier

Aby nazwisko danej osoby znalazło się na karcie do głosowania, wymagane jest poparcie co najmniej jednej piątej posłów, czyli 40 deputowanych. Poza Tiszą jedynie Fidesz byłego premiera Viktora Orbana może samodzielnie zgłosić kandydaturę, jednak partia ta zapowiedziała wcześniej bojkot głosowania. W jej ocenie odwołanie z urzędu prezydenta Tamasa Sulyoka, wybranego głosami Fideszu w 2024 r., było bezprawne.

Czytaj więcej Polityka Węgry. Judit Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgierska mistrzyni szachowa Judit Polgar odrzuciła w poniedziałek propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Jej kandydaturę zaproponował w nied...

Prezydent Węgier wybierany jest w tajnym głosowaniu przez co najmniej dwie trzecie członków parlamentu i może objąć urząd ósmego dnia po ogłoszeniu wyników głosowania. Tisza ma w parlamencie 141 ze 199 mandatów.

Zgodnie z konstytucją parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu Sulyoka, co nastąpiło 20 lipca. Zgromadzenie Narodowe przyjęło 13 lipca poprawkę do konstytucji, przewidującą m.in. usunięcie z urzędu prezydenta wybranego głosami Fideszu. Nowelizacja została podpisana przez samego Sulyoka, a obowiązki głowy państwa przejęła tymczasowo przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthoffer.