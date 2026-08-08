Rzeczpospolita

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Władza oparta na strachu chwieje się, gdy poddani przestają odgrywać narzucone role

Dyktatura karmi się nie tylko brutalnością przywódców, lecz także samotnością zastraszonych.

Publikacja: 08.08.2026 15:02

„Zamek zwierzęcy”, rys. Félix Delep, scen. Xavier Dorison, wyd. Taurus Media

„Zamek zwierzęcy”, rys. Félix Delep, scen. Xavier Dorison, wyd. Taurus Media

Foto: mat.pras.

Michał Chudoliński

W folwarku Orwella rewolucja została zdradzona. W „Zamku zwierzęcym” Xaviera Dorisona i Félixa Delepa bunt dopiero musi się narodzić – i nauczyć się, jak nie upodobnić się do tyranii, którą chce obalić. Ludzie zniknęli, lecz pozostawiony przez nich zamek nie stał się wspólnym domem. Rządzi nim byk Silvio, samozwańczy prezydent żyjący z pracy wygłodzonych zwierząt i chroniony przez psią milicję. Najmocniej odczuwa to kotka Pani B: wdowa, matka dwojga kociąt, która długo milczy nie z braku odwagi, lecz dlatego, że ma zbyt wiele do stracenia.

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