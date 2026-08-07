Tak miała wyglądać sala balowa przy Białym Domu
Decyzja o wstrzymaniu budowy nadziemnej części sali balowej zapadła głosami 2-1. Prace nad podziemną częścią obiektu, która według zapowiedzi administracji ma służyć bezpieczeństwu, mogą być kontynuowane. Media relacjonują, że znajduje się tam remontowany bunkier, w którym znaleźć mają się dodatkowe schrony przeciwbombowe, instalacje wojskowe i medyczne. Trump chce, by na dachu sali balowej powstał port dronowy, mający służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu.
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Sąd Apelacyjny dla Okręgu Dystryktu Kolumbii orzekł, że to Kongres sprawuje kontrolę nad finansowaniem prac budowlanych na terenie Białego Domu oraz podkreślił, że projekt Trumpa nie został zatwierdzony na Kapitolu. Sąd zawiesił jednocześnie wykonanie swojego postanowienia na okres dwóch tygodni, aby pozwolić administracji Trumpa ubiegać się o interwencję przed Sądem Najwyższym.
Biały Dom
„Nie znamy żadnego przypadku w historii Ameryki, w którym prezydent jednostronnie — i wykorzystując środki zebrane prywatnie — zburzył znaczące części Białego Domu, których budowę zatwierdził Kongres, a za które zapłacili amerykańscy podatnicy. Aż do teraz” — napisali sędziowie.
W minionym roku pod budowę sali balowej zburzono wschodnie skrzydło Białego Domu, które było historyczną siedzibą pierwszej damy i jej personelu.
Plany przedstawione na stronie internetowej Białego Domu
Plany przedstawione na stronie internetowej Białego Domu
Wiosną sędzia zarządził wstrzymanie budowy nadziemnej części obiektu, jednak postanowienie to zostało zawieszone do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd apelacyjny. Pozew do sądu został skierowany przez stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków National Trust for Historic Preservation, które domaga się wstrzymania budowy, argumentując, że projekt ruszył mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji Kongresu.
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W maju prezydent zapowiedział, że sala balowa zostanie otwarta we wrześniu 2028 r.
Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 mln dol. na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.
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