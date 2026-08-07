Decyzja o wstrzymaniu budowy nadziemnej części sali balowej zapadła głosami 2-1. Prace nad podziemną częścią obiektu, która według zapowiedzi administracji ma służyć bezpieczeństwu, mogą być kontynuowane. Media relacjonują, że znajduje się tam remontowany bunkier, w którym znaleźć mają się dodatkowe schrony przeciwbombowe, instalacje wojskowe i medyczne. Trump chce, by na dachu sali balowej powstał port dronowy, mający służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu.

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Sąd mówi „stop”. Sprawa sali balowej trafi do Sądu Najwyższego?

Sąd Apelacyjny dla Okręgu Dystryktu Kolumbii orzekł, że to Kongres sprawuje kontrolę nad finansowaniem prac budowlanych na terenie Białego Domu oraz podkreślił, że projekt Trumpa nie został zatwierdzony na Kapitolu. Sąd zawiesił jednocześnie wykonanie swojego postanowienia na okres dwóch tygodni, aby pozwolić administracji Trumpa ubiegać się o interwencję przed Sądem Najwyższym.

Biały Dom Foto: PAP

„Nie znamy żadnego przypadku w historii Ameryki, w którym prezydent jednostronnie — i wykorzystując środki zebrane prywatnie — zburzył znaczące części Białego Domu, których budowę zatwierdził Kongres, a za które zapłacili amerykańscy podatnicy. Aż do teraz” — napisali sędziowie.

Zburzone skrzydło pierwszej damy i 400 milionów od darczyńców

W minionym roku pod budowę sali balowej zburzono wschodnie skrzydło Białego Domu, które było historyczną siedzibą pierwszej damy i jej personelu.

Plany przedstawione na stronie internetowej Białego Domu Foto: whitehouse.gov

Plany przedstawione na stronie internetowej Białego Domu Foto: whitehouse.gov

Wiosną sędzia zarządził wstrzymanie budowy nadziemnej części obiektu, jednak postanowienie to zostało zawieszone do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd apelacyjny. Pozew do sądu został skierowany przez stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków National Trust for Historic Preservation, które domaga się wstrzymania budowy, argumentując, że projekt ruszył mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji Kongresu.

W maju prezydent zapowiedział, że sala balowa zostanie otwarta we wrześniu 2028 r.

Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 mln dol. na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.