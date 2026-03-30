W październiku ubiegłego roku światowe media obiegła informacja, że całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu (East Wing) zostanie wyburzone, by zrobić miejsce dla sali balowej, którą chce postawić Donald Trump. Działania te wzbudziły niemałą krytykę ze strony przedstawicieli Partii Demokratycznej oraz pytania, czy dopełniono odpowiednich formalności. W niedzielę Trump – podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One – mówił o tym, jak idzie realizacja projektu.

Sala balowa Trumpa będzie kosztowała mniej? Ma powstać przy Białym Domu

– Idzie nam bardzo dobrze, jesteśmy przed harmonogramem – powiedział Donald Trump, odnosząc się do budowy sali balowej. prezydent USA pokazał także nowe wizualizacje oraz – już po raz kolejny – bronił inwestycji, która wymagała wyburzenia wschodniego skrzydła Białego Domu.

Trump zaznaczył także, że projekt jest „poniżej budżetu”. Nie sprecyzował jednak, ile dokładnie będzie kosztowała inwestycja. Wcześniej zakładano, że pochłonie ona minimum 300 mln dol.

Prezydent USA nazwał także budowaną przy Białym Domu salę balową „szopą” dla „ogromnego” kompleksu wojskowego powstającego pod ziemią. Jak zaznaczył, obiekt ma mieć „wysokiej klasy, kuloodporne” okna oraz dach odporny na ataki dronów. – Niestety żyjemy w czasach, w których to jest przydatna rzecz – zaznaczył.

Sąd nie wstrzymał budowy sali balowej w Białym Domu

Mimo że stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków National Trust for Historic Preservation zaznaczało, iż prawo zabrania budowy na terenie parku federalnego w Waszyngtonie bez wyraźnego upoważnienia Kongresu oraz że Służba Parków Narodowych naruszyła przepisy, wydając jedynie ocenę oddziaływania na środowisko zamiast pełnego raportu oddziaływania na środowisko – i publikując go po rozpoczęciu rozbiórki – sąd nie wstrzymał realizacji projektu sali balowej przy Białym Domu. Zdaniem sędziego argumenty, które przedstawiła organizacja, nie spełniały wymagań dla wydania tymczasowego nakazu, który wstrzymałby realizację projektu.

Biały Dom Foto: PAP

Decyzja sądu spodobała się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który odniósł się do sprawy w należącym do niego serwisie Truth Social. „Wspaniałe wieści dla Ameryki i naszego cudownego Białego Domu! Sędzia w sprawie tego, co będzie najpiękniejszą salą balową na świecie, właśnie odrzucił i całkowicie wymazał próbę zablokowania jej budowy. Jak wszyscy wiedzą, nie jest wydawany ani jeden dolar z pieniędzy podatników – wszystkie środki potrzebne do wzniesienia tego wspaniałego budynku pochodzą od patriotycznych darczyńców i sponsorów. Budowa sali balowej, która ma również w przyszłości służyć inauguracjom oraz wielkim wizytom państwowym, przebiega szybciej niż planowano i kosztuje mniej, niż zakładano. Będzie ona przez długie lata symbolem wielkości Ameryki” – podkreślał we wpisie.

W Białym Domu powstanie sala balowa. Trump kazał wyburzyć część Białego Domu

W lipcu ubiegłego roku Biały Dom opublikował grafiki, przedstawiające planowaną salę balową. Pierwotnie miała ona pomieścić 650 osób, a koszt budowy szacowano na 200 mln dol. Później Trump powiedział jednak, że realizacja projektu pochłonie 300 mln dol. Podkreślił, że rachunki pokryją on oraz prywatni darczyńcy, choć pełne szczegóły dotyczące finansowania przedsięwzięcia nie zostały jak dotąd opublikowane. Według doniesień, budynek ma mieć powierzchnię 8,3 tys. m2, a sala ma pomieścić 999 osób.

Plany przedstawione na stronie internetowej Białego Domu

Trump nie zgodził się z opiniami, że jego administracja nie informowała należycie o budowie sali balowej. – W gazetach były zdjęcia – powiedział, odnosząc się do wizualizacji ukończonej inwestycji. Tłumaczył też, że wybudowanie sali bankietowej, w której będzie można podejmować wielu gości, jest niezbędne, ponieważ obecnie możliwości organizowania dużych uroczystości w Białym Domu są ograniczone.

Biały Dom został oddany do użytku w 1800 r. Wschodnie Skrzydło powstało na początku XX wieku, w czasach prezydentury Theodore'a Roosevelta, jednak w obecnej formie istnieje od czasów Franklina D. Roosevelta, a dokładnie od 1942 r., czyli ponad 80 lat. Wzniesiono wówczas budynek, by ukryć budowę podziemnego schronu, który bywa wykorzystywany do dziś.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zakończona zostanie budowa sali balowej. Biały Dom zaznaczał jednak, że nastąpi to „na długo przed końcem” kadencji Donalda Trumpa.