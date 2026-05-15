Jak przekazał mediom Dmitrij Pieskow, przygotowania do podróży rosyjskiego przywódcy do Chin zostały już zakończone. Informacja o spotkaniu polityków pojawiła się w czasie, kiedy w Pekinie przebywał prezydent USA Donald Trump.

Reklama Reklama

Kreml potwierdza wizytę Putina w Chinach. Rosyjski przywódca widział się z Xi Jinpingiem już ponad 40 razy

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że wizyta Władimira Putina w Chinach odbędzie się „bardzo szybko”.

Jak zaznaczył przedstawiciel rosyjskich władz, wszystkie przygotowania związane z podróżą zostały już zaplanowane. Jednocześnie Pieskow nie podał jednak dokładnej daty wizyty ani szczegółów dotyczących programu spotkań.

Relacje między rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem a chińskim prezydentem Xi Jinpingiem pozostają intensywne. Politycy spotkali się dotąd już ponad 40 razy.

Ostatnie spotkanie Putina i Xi odbyło się we wrześniu ubiegłego roku w Pekinie. Współpraca między Moskwą a Pekinem została dodatkowo zacieśniona w lutym 2022 r. – Rosja i Chiny podpisały wówczas umowę o partnerstwie strategicznym, nazywaną też porozumieniem „bez granic”. Do podpisania dokumentu doszło niespełna trzy tygodnie przed rozpoczęciem rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

W tle wizyta Donalda Trumpa w Chinach

Zapowiedź wizyty rosyjskiego przywódcy w Chinach pojawiła się w czasie, kiedy w kraju przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

W wywiadzie udzielonym Fox News po rozmowach z Xi przeprowadzonych 13 maja Trump przekonywał, że chiński przywódca zaoferował USA pomoc w zapewnieniu swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz. – Prezydent Xi chciałby, aby doszło do zawarcia porozumienia (USA z Iranem). I powiedział »jeśli mógłbym w jakikolwiek sposób pomóc, chciałbym pomóc« – relacjonował Trump.

Trump powiedział też, że Xi zgodził się nie wysyłać Iranowi broni. – Omawialiśmy to. (...) nie prowadzą z nami wojny, ani nic takiego. Powiedział, że nie wyśle sprzętu wojskowego (Iranowi). To bardzo znacząca deklaracja – mówił.

15 maja Trump ponownie rozmawiał z Xi, z którym spotkał się w kompleksie rządowym Zhongnanhai w Pekinie. Po rozmowach mówił, że Iran zgadza się z USA w kwestii tego, że Iran nie powinien mieć broni atomowej, a cieśnina Ormuz powinna być otwarta.

Amerykański przywódca – mówiąc o efektach swojej wizyty w Chinach – ujawnił też, że Xi zgodził się kupić 200 samolotów od amerykańskiego koncernu Boeing. – Jedna z rzeczy, które dziś uzgodniliśmy, to, że zamówi 200 odrzutowców od Boeinga, to duża rzecz – przekonywał Trump.

Chiny w ostatnich latach umacniały gospodarcze i wojskowe więzi z Rosją, w opozycji do USA i ich sojuszników. Zachód uważa, że Chiny odgrywają kluczową rolę w pomaganiu rosyjskiej gospodarce w uporaniu się z licznymi sankcjami, którymi kraj ten został objęty po inwazji na Ukrainie. Z Chin ma płynąć do Rosji technologia, która przestała płynąć do tego kraju z Zachodu.