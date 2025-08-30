Z tego artykułu dowiesz się: Jak rozwija się współpraca gospodarcza między Chinami a Rosją?

Jakie znaczenie dla świata, według Władimira Putina, ma współpraca między Rosją a Chinami?

Dlaczego, zdaniem Władimira Putina, na Zachodzie podejmowane są próby reinterpretacji wydarzeń z okresu II wojny światowej?

Putin w wywiadzie udzielonym agencji Xinhua stwierdził, że „relacje gospodarcze między Rosją i Chinami osiągnęły bezprecedensowo wysoki poziom”. – Od 2021 roku wartość naszej wymiany handlowej wzrosła o ok. 100 mld dolarów. Jeśli chodzi o handel dwustronny, Chiny są największym partnerem handlowym Rosji, a Rosja w ubiegłym roku była piąta wśród największych partnerów handlowych Chin – stwierdził Putin w wywiadzie udzielonym chińskiej agencji informacyjnej.

Władimir Putin: Chiny kupują od nas ropę, gaz, żywność. My kupujemy chińskie samochody

W 2024 roku wartość wymiany handlowej między Chinami a Rosją osiągnęła poziom ok. 244,8 miliarda dol. Wzrost wymiany handlowej między obydwoma państwami jest w dużej mierze wynikiem sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód po rozpoczęciu przez Władimira Putina wojny z Ukrainą. W związku z sankcjami Chiny stały się największym odbiorcą rosyjskiej ropy.

– Chciałbym podkreślić, że wartość wymiany handlowej jest tylko szacowana w dolarach – zastrzegł Putin dodając, że wymiana handlowa między Rosją i Chinami jest realizowana przy pomocy walut narodowych. – Udział dolara i euro spadł do poziomu błędu statystycznego – podkreślił rosyjski przywódca.