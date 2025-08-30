Aktualizacja: 30.08.2025 09:46 Publikacja: 30.08.2025 08:00
Władimir Putin
Putin w wywiadzie udzielonym agencji Xinhua stwierdził, że „relacje gospodarcze między Rosją i Chinami osiągnęły bezprecedensowo wysoki poziom”. – Od 2021 roku wartość naszej wymiany handlowej wzrosła o ok. 100 mld dolarów. Jeśli chodzi o handel dwustronny, Chiny są największym partnerem handlowym Rosji, a Rosja w ubiegłym roku była piąta wśród największych partnerów handlowych Chin – stwierdził Putin w wywiadzie udzielonym chińskiej agencji informacyjnej.
W 2024 roku wartość wymiany handlowej między Chinami a Rosją osiągnęła poziom ok. 244,8 miliarda dol. Wzrost wymiany handlowej między obydwoma państwami jest w dużej mierze wynikiem sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód po rozpoczęciu przez Władimira Putina wojny z Ukrainą. W związku z sankcjami Chiny stały się największym odbiorcą rosyjskiej ropy.
– Chciałbym podkreślić, że wartość wymiany handlowej jest tylko szacowana w dolarach – zastrzegł Putin dodając, że wymiana handlowa między Rosją i Chinami jest realizowana przy pomocy walut narodowych. – Udział dolara i euro spadł do poziomu błędu statystycznego – podkreślił rosyjski przywódca.
Putin mówił też, że Rosja jest największym eksporterem gazu i ropy do Chin. Podkreślił, że dostawy gazu do Chin za pośrednictwem gazociągu „Siła Syberii” przekroczyły 100 mld m3.
Przywódca Rosji zaznaczył, że Moskwa i Pekin rozmawiają o znoszeniu istniejących barier dla wymiany handlowej między krajami. Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach Rosja zaczęła eksportować do Chin wieprzowinę i wołowinę. – Ogólnie żywność i produkty rolne zajmują jedną z czołowych pozycji w rosyjskim eksporcie do Chin – dodał.
W czasie wizyty w Chinach Władimir Putin weźmie udział w dwudniowym szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tiencin, po czym uda się do Pekinu, gdzie weźmie udział w wielkiej paradzie wojskowej upamiętniającej zakończenie II wojny światowej w Azji. W ciągu ostatniej dekady Putin i przywódca Chin Xi Jinping spotkali się ponad 40 razy. Na początku 2022 roku, tuż przed rosyjską agresją na Ukrainę przywódcy Rosji i Chin podpisali umowę o strategicznym partnerstwie „bez granic”.
Putin mówił też o „bliskiej współpracy w dziedzinie przemysłu”. – Rosja jest jednym z największych światowych rynków, jeśli chodzi o eksport samochodów z Chin – stwierdził dodając, że chińskie samochody są też produkowane w Rosji.
Przywódca Rosji zaznaczył, że zarówno Rosja, jak i Chiny, sprzeciwiają się „dyskryminującym sankcjom” w handlu międzynarodowym.
Putin odnosił się też do strategicznego partnerstwa Chin i Rosji jako „czynnika stabilizującego” w polityce międzynarodowej. – Jako dwa największe mocarstwa w Eurazji, nie możemy ignorować obecnych wyzwań i zagrożeń – zarówno w skali naszego wspólnego kontynentu, jak i całego świata. Ten temat jest niezmiennie obecny w naszym dwustronnym dialogu politycznym – podkreślił.
Przywódca Rosji mówił też, że zarówno jego kraj, jak i Chiny „patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o promowanie sprawiedliwego, wielobiegunowego porządku światowego”.
Putin apelował też o reformę ONZ tak, aby „w pełni przywrócić jej autorytet”. – W szczególności opowiadamy się za przyznaniem Radzie Bezpieczeństwa bardziej demokratycznego charakteru, przez włączenie do niej państw z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej – stwierdził.
W wywiadzie dla agencji Xinhua Putin sprzeciwił się też próbom „zniekształcania historii II wojny światowej”. Wyraził wdzięczność Pekinowi za dbanie o istniejące w tym kraju pomniki żołnierzy Armii Czerwonej, którzy „oddali życie w walkach o wyzwolenie Chińskiej Republiki Ludowej”. Działania Chin w tym zakresie rosyjski przywódca przeciwstawił sytuacji w „niektórych krajach europejskich”, gdzie „pomniki i groby radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli są barbarzyńsko niszczone”. W rzeczywistości Armia Czerwona wypierając niemieckie wojska z okupowanych przez nie państw ustanawiała tam nową okupację - ZSRR tworzył w tych krajach podległe sobie, satelickie rządy.
– Widzimy, że w niektórych krajach Zachodu, wyniki II wojny światowej są poddawane rewizji, werdykty Trybunałów w Norymberdze i Tokio są otwarcie ignorowane. U korzeni takich groźnych trendów leży niechęć do pamiętania bezpośredniej winy poprzedników obecnych zachodnich elit za wybuch wojny światowej, chęć wymazania wstydliwych kart z ich historii – powiedział Putin dodając, że dokonujący rewizji historii „zachęcają do rewanżyzmu i neonazimu”.
– Pod pretekstem rzekomego rosyjskiego i chińskiego zagrożenia, ożywił się japoński militaryzm, a w Europie, w tym w Niemczech (...) obiera się kurs na remilitaryzację kontynentu – stwierdził Putin nawiązując do rosnących wydatków na zbrojenia w Europie, spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę.
Putin stwierdził też, że Rosja i Chiny „zdecydowanie potępiają próby (...) gloryfikowania nazistów (...) oraz ich pomagierów, katów i morderców oraz oczerniania żołnierzy-wyzwolicieli”.
