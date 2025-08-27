10 min. 59 sek.
Aktualizacja: 27.08.2025 12:54 Publikacja: 27.08.2025 07:30
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Reuters poinformował, że USA i Rosja prowadzą rozmowy dotyczące współpracy energetycznej. Chodzi o projekty LNG, lodołamacze atomowe i ExxonMobil na Sachalinie. Według źródeł do ustaleń dochodziło także podczas spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Proponowane przez USA ustępstwa zakładają zniesienie sankcji, które uderzyły w rosyjski sektor energetyczny. To rodzi pytania o faktyczne intencje Trumpa – czy zależy mu na zakończeniu wojny w Ukrainie, czy na zatrzymaniu Rosji w orbicie wpływów Zachodu, by nie zbliżyła się do Chin.
Rząd przygotowuje projekt budżetu na 2026 rok, a ekonomiści nie mają złudzeń – deficyt będzie rekordowy. Kamil Pogorzelski z Pekao i Adam Antoniak z ING prognozują dziurę budżetową powyżej 300 mld zł. To byłby historyczny wynik, większy niż w roku bieżącym. Ministerstwo Finansów już zapowiada nowe podatki, które mają zwiększyć wpływy o 10 mld zł, jeśli uzyskają akceptację prezydenta.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Kanady Mika Carney podpisali w Berlinie umowę o partnerstwie energetycznym. Jej głównym elementem będzie eksport kanadyjskiego gazu LNG do Niemiec i Unii Europejskiej. W średnim terminie Kanada planuje także dostawy wodoru. Wspólne inwestycje infrastrukturalne mają uniezależnić niemiecką gospodarkę od rosyjskich surowców, których import został przerwany po wybuchu wojny w Ukrainie.
Komisja Europejska odpowiedziała na groźby Donalda Trumpa dotyczące opodatkowania usług cyfrowych. Rzeczniczka KE Paula Pinho podkreśliła, że Unia i jej państwa członkowskie mają pełne prawo do regulowania działalności gospodarczej na swoim terytorium. Spór o podatki cyfrowe pozostaje nierozstrzygnięty i może stać się kolejnym źródłem napięć między Brukselą a Waszyngtonem.
