W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Trump kusi Putina zniesieniem sankcji

Reuters poinformował, że USA i Rosja prowadzą rozmowy dotyczące współpracy energetycznej. Chodzi o projekty LNG, lodołamacze atomowe i ExxonMobil na Sachalinie. Według źródeł do ustaleń dochodziło także podczas spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Proponowane przez USA ustępstwa zakładają zniesienie sankcji, które uderzyły w rosyjski sektor energetyczny. To rodzi pytania o faktyczne intencje Trumpa – czy zależy mu na zakończeniu wojny w Ukrainie, czy na zatrzymaniu Rosji w orbicie wpływów Zachodu, by nie zbliżyła się do Chin.

Deficyt budżetowy w 2026 roku może przekroczyć 300 mld zł

Rząd przygotowuje projekt budżetu na 2026 rok, a ekonomiści nie mają złudzeń – deficyt będzie rekordowy. Kamil Pogorzelski z Pekao i Adam Antoniak z ING prognozują dziurę budżetową powyżej 300 mld zł. To byłby historyczny wynik, większy niż w roku bieżącym. Ministerstwo Finansów już zapowiada nowe podatki, które mają zwiększyć wpływy o 10 mld zł, jeśli uzyskają akceptację prezydenta.

Reklama Reklama

Niemcy i Kanada budują gazowe partnerstwo

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i premier Kanady Mika Carney podpisali w Berlinie umowę o partnerstwie energetycznym. Jej głównym elementem będzie eksport kanadyjskiego gazu LNG do Niemiec i Unii Europejskiej. W średnim terminie Kanada planuje także dostawy wodoru. Wspólne inwestycje infrastrukturalne mają uniezależnić niemiecką gospodarkę od rosyjskich surowców, których import został przerwany po wybuchu wojny w Ukrainie.

Bruksela odpiera zarzuty Trumpa w sprawie podatków cyfrowych

Komisja Europejska odpowiedziała na groźby Donalda Trumpa dotyczące opodatkowania usług cyfrowych. Rzeczniczka KE Paula Pinho podkreśliła, że Unia i jej państwa członkowskie mają pełne prawo do regulowania działalności gospodarczej na swoim terytorium. Spór o podatki cyfrowe pozostaje nierozstrzygnięty i może stać się kolejnym źródłem napięć między Brukselą a Waszyngtonem.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.