W Warszawie odbyło się XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Warszawa, 20.11.2025 r. – Podczas XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu branża mówiła jednym głosem: silne rolnictwo, konkurencyjny eksport polskich marek i nowoczesny przemysł spożywczy to fundamenty bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Eksperci debatowali o strategiach wzmacniających krajowy sektor, roli innowacji, automatyzacji i inwestycjach, które mają zdecydować o pozycji Polski w Europie. Wydarzenie zgromadziło ponad 1400 zarejestrowanych uczestników, z czego ponad 1000 wzięło udział stacjonarnie.
W kilkunastu debatach XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych firm sektora spożywczego i handlowego, liderzy nowoczesnego przetwórstwa, organizacji branżowych, eksperci rynku, ekonomiści oraz reprezentanci administracji publicznej. Podczas dwóch dni obrad na scenach spotkali się producenci żywności, przedstawiciele największych sieci handlowych, twórcy innowacji technologicznych, analitycy trendów konsumenckich, a także specjaliści zajmujący się transformacją energetyczną, zrównoważonym rozwojem i strategią biznesową. Łącznie w forum uczestnicy mogli wysłuchać eksperckich opinii ponad 120 panelistów.
- Tegoroczne dyskusje koncentrowały się wokół kluczowych wyzwań: bezpieczeństwa żywnościowego i roli silnego rolnictwa, systemu kaucyjnego i zmian w regulacjach dotyczących opakowań, automatyzacji i cyfryzacji fabryk, sztucznej inteligencji w produkcji i handlu, trendów konsumenckich, przyszłości retailu oraz innowacji, które mogą realnie zmieniać modele biznesowe. Uczestnicy analizowali również wpływ globalnych napięć, kosztów prowadzenia działalności i zmian demograficznych na strategie firm działających w branży FMCG – podkreśla Paulina Piwowarek, redaktorka naczelna portalspozywczy.pl oraz horecatrends.pl.
– Forum Rynku Spożywczego i Handlu to wyjątkowa przestrzeń, w której branża może wspólnie spojrzeć na przyszłość – nie tylko przez pryzmat wyzwań, ale przede wszystkim możliwości. W tym roku szczególnie wyraźnie wybrzmiało, że sektor spożywczy i handlowy potrafi łączyć doświadczenie z odwagą do zmian: w technologiach, w strategiach i w podejściu do konsumenta. To właśnie ta elastyczność i gotowość do współpracy budują przewagi polskich firm na wymagającym, dynamicznym rynku – podsumowuje Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dlahandlu.pl.
Tegoroczną edycję forum otworzyła debata „Smart food, bezpieczeństwo żywnościowe, silna gospodarka. Głos nowoczesnego przemysłu spożywczego”, która zarysowała główne kierunki rozmów o przyszłości polskiego FMCG.
W toku dyskusji uczestnicy podkreślali, że sektor stoi dziś na styku rosnących oczekiwań konsumentów, narastającej presji konkurencyjnej spoza Europy oraz konieczności inwestowania w innowacje i jakość, które mogą realnie wzmocnić odporność rynku.
Jednym z dominujących wątków było tempo zmian po stronie popytu i coraz większa rola trendów konsumenckich. Jak zauważył Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex, przedsiębiorstwa muszą działać szybciej i bardziej elastycznie niż kiedykolwiek:
– Musimy obserwować trendy, aby trafić w gusta obecnych konsumentów. Przez to potrzeba dużo więcej eksperymentów i środków, aby wypuścić na rynek produkt, który faktycznie trafi do mas. To zmienia sposób pracy nad portfolio i wymusza intensywniejsze poszukiwanie innowacji – powiedział.
Równie mocno wybrzmiał temat kondycji polskiego rolnictwa i konkurencyjności surowcowej. Józef Wiśniewski, prezes Wipasz, wskazał, że krajowa produkcja znajduje się pod rosnącą presją globalną:
- Hodowla w Polsce musi się zmienić – naszą jedyną przewagą może być jakość. Jak dodał, wpływ na możliwości rozwoju mają również czynniki geopolityczne: – Mercosur i Ukraina – to utrudni polskim firmom utrzymanie pozycji, jaką mamy dziś.
Wątek ekspansji międzynarodowej podjął również Jakub Nowak, prezes JNT Group, zwracając uwagę na długodystansowy charakter globalnych działań firm. Jak podkreślił:
– Biznes to jest maraton. Mamy przedsiębiorców, którzy chcą biec w tym maratonie, tylko dokłada się nam ciężarki i mówi: „zobaczymy, czy dobiegniesz”. To obrazowo pokazuje, jak bardzo polskie firmy potrzebują stabilnego otoczenia regulacyjnego, aby skutecznie rywalizować za granicą.
Z kolei perspektywę sektora finansowego przedstawił Bernard Muselet, Senior Country Officer Grupy Crédit Agricole w Polsce, I wiceprezes Credit Agricole Bank Polska. Ekspert zwrócił uwagę na mocne fundamenty całego systemu:
– Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce jest ewidentnie bardzo dobre. Poziom samowystarczalności żywnościowej jest wysoki. Polska ma drugą nadwyżkę handlową w UE po Holandii.
Bernard Muselet podkreślił również znaczenie integracji z rynkiem unijnym i zdolność firm do adaptacji podczas kryzysów – od pandemii po skutki wojny w Ukrainie.
W rozmowie o inwestycjach i długoterminowej obecności globalnych koncernów w Polsce głos zabrała Ewa Łapińska, dyrektorka Mars Wrigley na Polskę i Kraje Bałtyckie. Podkreśliła, że firma konsekwentnie wzmacnia swoje polskie zaplecze produkcyjne:
– Przez ostatnie pięć lat zainwestowaliśmy 1,5 miliarda dolarów w Europie. (…) W naszej czekoladowej fabryce w Janaszówku (…) przez kolejnych kilka lat zainwestujemy 250 mln euro.
O wielosegmentowej strategii w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego mówił również Marcin Strzelecki, członek zarządu LipCo Foods International. Wskazał, że szerokie portfolio i rozwój zakładów produkcyjnych to dziś element odporności systemu:
– Dywersyfikacja, tzw. multifood, to dobry kierunek, jeśli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym. Żywność powinna być dostępna, przystępna cenowo i bezpieczna dla zdrowia.
Debatę domknął głos Piotra Okurowskiego, prezesa Kaucja.pl – Krajowego Systemu Kaucyjnego. Prelegent zwrócił uwagę na rolę nowych regulacji w porządkowaniu rynku opakowań. Jak podkreślił, odsetek odzysku opakowań PET ma w Polsce radykalnie wzrosnąć:
– Naszym celem jest przekroczenie poziomu siedemdziesięciu siedmiu procent, a docelowo osiąganie wyników sięgających dziewięćdziesięciu procent.
Cała sesja pokazała branżę świadomą swoich przewag, ale też wyzwań, z którymi musi mierzyć się w nadchodzących latach. Zderzenie perspektyw producentów, sektora finansowego, firm globalnych i nowych operatorów systemowych stworzyło pełny obraz branży, która jednocześnie inwestuje, adaptuje się i coraz dojrzalej patrzy na swoją rolę w gospodarce i bezpieczeństwie żywnościowym kraju.
Filary bezpieczeństwa
Dużo mówiono o kluczowych filarach polskiego sektora rolno-spożywczego: stabilności produkcji, współpracy w łańcuchu dostaw, roli sektora finansowego, lokalnych systemach żywnościowych oraz wyzwaniach, jakie dla bezpieczeństwa żywnościowego generują globalne napięcia. Eksperci podkreślali, że w obliczu zmieniających się realiów geopolitycznych odporność rolnictwa musi być budowana nie tylko przez interwencje państwa, ale przede wszystkim przez inwestycje, modernizację i efektywne zarządzanie zasobami.
Senator RP Monika Piątkowska zwróciła uwagę, że dotychczasowy model wsparcia nie odpowiada na realne wyzwania stojące przed rolnictwem. Jej zdaniem branża potrzebuje zdecydowanie więcej niż bieżącego łagodzenia skutków kryzysów:
– Jestem przeciwniczką prostych dopłat. My dzisiaj musimy przede wszystkim inwestować w rolnictwo – podkreśliła.
Wskazała również, że mimo rekordowych nakładów wsparcia w pierwszych latach wojny w Ukrainie nie nastąpiła trwała poprawa odporności sektora.
W trakcie dyskusji podnoszono, że stabilne rolnictwo wymaga dziś nie tylko nakładów kapitałowych, ale także spójnych regulacji, cyfryzacji łańcucha dostaw, inwestycji w technologie ograniczające koszty produkcji oraz nowych mechanizmów współpracy między producentami, przetwórcami i sektorem finansowym. Eksperci zwracali uwagę, że lokalne systemy żywnościowe mogą być jednym z fundamentów odporności na globalne szoki, pod warunkiem, że będą wspierane przez odpowiednią politykę handlową i inwestycje infrastrukturalne.
Ważnym akcentem była również kwestia suwerenności żywnościowej – rozumianej zarówno jako zdolność państwa do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, jak i utrzymania konkurencyjności krajowych producentów wobec rosnącej presji importowej. Uczestnicy debaty zgodnie wskazywali, że przyszłość polskiego rolnictwa zależy od opłacalności produkcji, dostępu do kapitału i budowania stabilnych warunków rozwoju, które pozwolą firmom skutecznie reagować na rynkowe turbulencje.
Dyskusja pokazała, że sektor rolno-spożywczy stoi dziś przed koniecznością głębokiej modernizacji, a zwiększanie jego odporności musi opierać się na technologii, wiedzy i partnerstwie – nie na prostych mechanizmach interwencyjnych.
Między logistyką, legislacją a decyzją przy półce sklepowej
Trzy Okrągłe Stoły Opakowaniowe podczas FRSiH 2025 stworzyły wielowymiarowy obraz wyzwań stojących przed polskim rynkiem opakowań: od skali i efektywności systemu kaucyjnego, przez kształt Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), po ambitne cele wynikające z europejskiego PPWR. Dyskusje pokazały, że powodzenie transformacji zależy zarówno od zdolności biznesu do inwestowania i wdrażania innowacji, jak i od jakości prawa, dialogu społecznego oraz świadomych decyzji konsumentów.
Podczas debaty „System kaucyjny w Polsce – SPRAWDZAM” praktycy rynku przedstawili kulisy największej operacji logistycznej w historii handlu detalicznego. Szczegółowo omówił je Ryszard Machoj, członek zarządu ds. sprzedaży Lidl Polska, wskazując, że system budowany był latami, a Lidl jako pierwszy wdrożył automaty do zbiórki we wszystkich sklepach. – Efekty okazały się imponujące – ponad 120 mln zebranych opakowań już w pierwszych miesiącach działania systemu i szybko rosnąca świadomość klientów – mówił. Jednocześnie Machoj zwrócił uwagę, że wysoka efektywność systemu może doprowadzić do przeciążenia krajowych mocy recyklingowych. Dodatkowym tematem była przyszłość butelek szklanych wielokrotnego użytku – obszaru, który działa dziś sprawnie i tanio, a jego włączenie do systemu kaucyjnego może generować koszty i komplikacje logistyczne.
Drugi okrągły stół – „ROP po polsku – droga do recyklingu czy ślepa uliczka?” – koncentrował się na projektowanych przepisach, które mają zbudować spójny i skuteczny system recyklingu. W centrum rozmowy znalazły się napięcia między państwem, biznesem i samorządami oraz pytania o realną funkcjonalność systemu.
Marta Ślubowska, dyrektorka Działu Prawnego w LipCo Foods i radca prawny, podkreśliła, że kluczowym problemem jest chaos regulacyjny: – Przedsiębiorcy w Polsce chcą inwestować i rozwijać się, ale potrzebują przewidywalności w prawie. Trudno planować budżety i strategie, jeśli nie wiadomo, w jakim środowisku prawnym będziemy funkcjonować w kolejnym roku – powiedziała.
Wskazała także, że obecny projekt ustawy stawia producentów przede wszystkim w roli płatników, zamiast umożliwiać im aktywny udział w tworzeniu systemu.
Jednym z najważniejszych elementów debaty była ekomodulacja, która w wielu krajach europejskich stanowi kluczowe narzędzie motywujące firmy do ekologicznego projektowania opakowań. W Polsce – zdaniem Ślubowskiej – obecny model stałych opłat nie spełnia tej funkcji. Ekspertka wskazała na konieczność wprowadzenia elastycznych, różnicowanych stawek oraz jasnych reguł, które będą premiować innowacje i stopniowo ograniczać udział plastiku w opakowaniach – zgodnie z praktykami krajów takich jak Belgia.
Trzeci stół – „Jak dążyć do realizacji celów PPWR?” – poszerzył obraz wyzwań systemowych o perspektywę konsumenta i jego roli w osiąganiu celów środowiskowych. Patrycja Aremke, kierownik Zespołu Ochrony Środowiska w Żabka Polska, podkreśliła, że sukces regulacji zależy od współpracy wszystkich stron:
– Dzięki organizacjom pozarządowym budujemy most pomiędzy biznesem a legislatorem. To jest bardzo ważne, żeby przepisy współgrały z biznesem. Prelegentka wskazała także trzy kluczowe czynniki, które determinują wybory konsumentów: wygląd opakowania, wiarygodność środowiskowa marki i cena.
Debata poruszyła także temat greenwashingu, który coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej i wpływa na zaufanie konsumentów. Patrycja Aremke podkreśliła:
– Greenwashing niestety się pojawia i ma duże zasięgi, ale nasz klient jest świadomy. My też uświadamiamy konsumenta. Firmy muszą zapewniać jasne, precyzyjne komunikaty o ekologicznych działaniach, aby konsumenci mogli świadomie wybierać produkty i wspierać regulacje PPWR w praktyce.
Transformacja, wyzwania, kierunki
Polski handel stoi dziś w obliczu jednych z największych transformacji ostatnich dekad – zmieniających się oczekiwań klientów, presji technologicznej, konsolidacji rynku oraz rosnącej niepewności regulacyjnej. Podczas debaty „Przyszłość i konkurencyjność handlu: nowe wyzwania, nowe odpowiedzi” branża mówiła jednym głosem: aby handel mógł zachować konkurencyjność, potrzebuje stabilnych przepisów, dialogu z decydentami oraz inwestycji w doświadczenie klienta. Silnie wybrzmiała perspektywa sieci convenience. Jan Kisielewski, Brand & Innovation Director w Żabka Polska, wskazał, że w centrum strategii rynkowych powinna pozostawać realna, nie jedynie deklaratywna koncentracja na potrzebach człowieka.
– Skupiamy się na kliencie jako człowieku, a nie konsumencie. Badamy cyklicznie nastroje i potrzeby klientów. To tzw. puls klienta. Chcemy ułatwiać życie konsumentom. Jesteśmy nie tylko marką sklepów convenience, ale i częścią infrastruktury miasta – mówił.
Podkreślił także, że rozwój handlu odbywa się dziś na styku świata fizycznego i cyfrowego (phygital), a aplikacja mobilna Żabki stała się narzędziem personalizacji i edukacji cenowej.
Drugi wiodący wątek debaty dotyczył konsolidacji – nie tylko jako trendu, ale realnej potrzeby rynkowej. Sylwia Władyko, prezeska Grupy Chorten, wskazała, że rozdrobniony handel nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć transformacji kosztowej i regulacyjnej.
– Z 20 sklepów, przy współpracy z regionalnymi producentami, zbudowaliśmy grupę zrzeszającą 3 tys. sklepów. Rynek zmienia się bardzo mocno. Myślimy, jak wzmocnić nasz potencjał poprzez efekt skali.
Prelegentka odniosła się także do wyzwań związanych z systemem kaucyjnym, podkreślając:
– Idea wprowadzenia systemu kaucyjnego jest słuszna, ale sposób jego wprowadzania mocno dyskusyjny. Średni koszt butelkomatu to około 50 tys. zł netto – to duży koszt dla małych przedsiębiorców.
Najmocniej wybrzmiał jednak apel o bardziej przemyślaną legislację i adekwatne wsparcie państwa.
Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu, zwrócił uwagę, że destabilizacja prawa staje się jednym z największych zagrożeń dla małych i średnich sklepów: – Jakość stanowienia prawa się degraduje. (…) To będzie wzmacniać szarą strefę kosztem małych i średnich sklepów. Jeśli rząd nie postawi veta wobec postulowanych przez WHO projektów (…), sektor MŚP może mieć poważne problemy.
Ptaszyński wskazał również, że wiele regulacji – w tym system kaucyjny – powstaje w oderwaniu od innych kluczowych aktów prawnych, co zwiększa koszt wdrożenia i dezorientuje przedsiębiorców.
Technologia orężem rozwoju
Rozmowa o innowacjach i narzędziach AI była jednym z kluczowych punktów tegorocznych debat, pokazując, że technologia staje się dziś fundamentem konkurencyjności handlu i realnie zmienia sposób, w jaki marki odpowiadają na potrzeby konsumentów. Rozmawiano o tym, jak szybko zmieniają się cyfrowe ścieżki zakupowe i jak intensywnie sektor handlowy inwestuje dziś w technologie, aby nadążyć za oczekiwaniami współczesnego konsumenta. Dyskutowano o rosnącej roli digitalizacji i integracji kanałów sprzedaży, które pozwalają tworzyć spójne doświadczenia zakupowe – od aplikacji mobilnych po inteligentne systemy logistyczne. Prelegenci podkreślali, że klient coraz częściej oczekuje wygody, personalizacji i wsparcia ze strony AI, zarówno w planowaniu zakupów, jak i podejmowaniu decyzji przy półce.
Maciej Czapiewski, dyrektor ds. nowych technologii w MAGO, zwracał uwagę, że automatyzacja staje się naturalną odpowiedzią handlu na rosnące tempo życia i oczekiwania konsumentów, którzy szukają rozwiązań dostępnych 24/7 i doświadczeń zbliżonych do formatu convenience.
Jak wskazywał:
- Rozwój technologii przynosi korzyści trzem grupom: dostawcom technologii, retailerom i klientom. Z jednej strony oznacza optymalizację kosztów i efektywniejsze procesy, z drugiej – szybki, intuicyjny dostęp do produktów. Firma rozwija rozwiązania, które wnoszą „sznyt nowoczesności” również do formatów tradycyjnych, uzupełniając je o personalizację przekazu i narzędzia digital marketingu.
Z kolei Robert Stupak, członek zarządu i dyrektor marketingu, digital, e- commerce & IT w Carrefour Polska, podkreślał, że kluczową wartością jest dziś budowanie jednolitego ekosystemu zakupowego – obejmującego sklepy convenience, supermarkety, e-commerce, mobile commerce i stacje benzynowe.
- Nie chodzi już o omnichannel, lecz o doświadczenie klienta, które jest spójne w każdym formacie. W zakresie automatyzacji nacisk przesuwa się na superpersonalizację ofert, rekomendacje zakupowe i narzędzia wspierające planowanie zakupów z poziomu aplikacji. Carrefour rozwija również rozwiązania zwiększające efektywność biznesu, takie jak hiperpersonalizacja procesów czy automatyzacja produkcji treści marketingowych – w tym spotów reklamowych tworzonych z wykorzystaniem AI – wyliczał.
Omówiono także znaczenie aplikacji jako centrów oszczędności, promocji i rozrywki, a także rosnącą rolę predykcji popytu, dzięki której handel może szybciej reagować na potrzeby klientów. Sesja pokazała, że innowacje stają się dziś nie dodatkiem, lecz koniecznością – a przewagę zdobędą te firmy, które potrafią połączyć kompetencje technologiczne z rozumieniem codziennych nawyków kupujących.
Ważne raporty
Podczas XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu zaprezentowano także dwa strategiczne raporty, które wyznaczają kierunki myślenia o przyszłości polskiej gospodarki żywnościowej i handlu. Pierwszy z nich – „Bezpieczeństwo żywnościowe. Od odporności systemu do przewag konkurencyjnych” – powstał w momencie, w którym dyskusja o odporności łańcucha żywnościowego i stabilności dostaw nabiera kluczowego znaczenia. Oparty na rozmowach z menedżerami, ekspertami i przedstawicielami administracji oraz bogaty w dane i statystyki, raport pokazuje złożoną sieć zależności gospodarczych, społecznych i politycznych, które wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe państwa. To opracowanie kierowane nie tylko do biznesu, ale także do konsumentów i wszystkich, dla których temat odpowiedzialnej, stabilnej produkcji żywności ma wymiar osobisty.
Drugą publikacją był raport „Logistyka nowej generacji. Trendy, które wyznaczają przyszłość”, opisujący, jak w ostatnich latach cyfryzacja, automatyzacja, geopolityka i presja ze strony konsumentów zmieniły charakter logistyki – z zaplecza handlu w jeden z kluczowych sektorów gospodarki. Raport przedstawia polski rynek jako dynamicznie rozwijającą się przestrzeń inwestycji w OZE, zielone magazyny i inteligentne łańcuchy dostaw zarządzane przez AI, wskazując, że dzięki położeniu i modernizowanej infrastrukturze Polska ma realną szansę stać się zielonym hubem logistycznym Europy. Obie publikacje, przygotowane przez WNP Economic Trends wraz z redakcjami PortalSpożywczy.pl i dlahandlu.pl, zostały premierowo zaprezentowane właśnie podczas FRSiH, które od lat stanowi platformę dla najważniejszych rozmów o przyszłości branży.
Pierwszy dzień XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu zwieńczyły dwie uroczyste gale, podczas których branża uhonorowała projekty, firmy i produkty wyznaczające kierunek rozwoju sektora. Statuetki Food & Retail Awards trafiły do przedsiębiorstw, które w minionym roku szczególnie wyróżniły się innowacyjnością, skalą działań i wpływem na przemiany w polskim FMCG. Z kolei certyfikaty Dobry Produkt 2025 podkreśliły jakość, lokalność, prośrodowiskowe podejście i nowatorskie receptury – wyróżniając łącznie piętnaście produktów w kluczowych kategoriach. Obie gale pokazały, jak szeroko branża definiuje dziś nowoczesność: od zaawansowanych technologicznie wdrożeń i gospodarki cyrkularnej po powrót do rzemiosła, tradycji i odpowiedzialności wobec konsumentów.
XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbyło się 17-18 listopada 2025 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Organizatorem wydarzenia od pierwszej edycji jest Grupa PTWP, wydawca m.in. dlahandlu.pl, portalspozywczy.pl oraz horecatrends.pl. Aktualnie Grupa PTWP wydaje 19 branżowych portali, które odwiedza średnio miesięcznie ok. 30 mln unikalnych użytkowników, co plasuje Grupę jako numer 1 wśród biznesowych mediów w Polsce.
Zapraszamy do odwiedzenia strony i oglądania retransmisji tegorocznych sesji: https://www.frsih.pl/pl/
Patronat Rzeczpospolitej
