Szykują się zmiany w przepisach o obowiązkowym wyposażeniu pojazdów.
Obecnie żaden przepis nie zobowiązuje do posiadania apteczki w prywatnym aucie. Apteczki muszą mieć autobusy, taksówki, samochody ciężarowe do przewozu osób poza kabiną kierowcy, pojazdy przeznaczone do nauki jazdy i do egzaminowania. I tylko kierowcy takich pojazdów muszą obawiać się mandatu (od 20 do 500 zł) za brak apteczki w razie kontroli drogowej.
Mimo to wielu kierowców wozi apteczki, gdyż istnieje prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. W takiej sytuacji apteczka z odpowiednim wyposażeniem może być bardzo przydatna. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić wymóg posiadania apteczki na wyposażeniu każdego osobowego samochodu.
W wykazie prac legislacyjnych resortu jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jej głównym celem jest dostosowanie rozporządzenia do zmienionej definicji pojazdu uprzywilejowanego w ustawie Prawo o ruchu drogowym - od 18 maja pojazdem uprzywilejowanym będzie mógł być także ciągnik rolniczy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia, który ma wprowadzić ważne zmiany w procedurze wydawania kart...
Niejako przy okazji resort chce wprowadzić kilka innych zmian, z których jedną jest obowiązek wyposażenia pojazdów kategorii homologacyjnej M1 w apteczkę doraźnej pomocy. Jak twierdzi resort, uregulowanie tej kwestii „pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym”.
Kategoria homologacyjna M1 obejmuje pojazdy osobowe przeznaczone do przewozu osób, mające maksymalnie 8 miejsc siedzących (plus kierowca). Takie auta będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę doraźnej pomocy.
Rozporządzenie ma być podpisane w II kwartale 2026 r., a to oznacza, że kierowcy będą musieli kupić apteczkę prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami.
W wyposażeniu auta nie muszą się znaleźć kamizelka odblaskowa i apteczka. Warto je jednak zabrać w wakacyjną podróż
W projektowanym rozporządzeniu ma się także znaleźć wymóg dotyczący budowy hulajnóg elektrycznych. Ma ona uniemożliwiać dokonywanie zmian konstrukcyjnych w celu zwiększania maksymalnej prędkości hulajnogi.
Rozporządzenie określi również sposób wykorzystania oznakowania pojazdów uprzywilejowanych po to, by wyeliminować możliwość jego używania przez pojazdy, które nie biorą udziału w ratowaniu zdrowia i życia. Chodzi zwłaszcza o pojazdy zabytkowe wzorowane na radiowozach policji.
