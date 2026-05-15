Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury zainaugurowała swoją działalność w kwietniu 2024 r. Oprócz przewodniczącego liczy 15 członków, a jej głównym zadaniem jest opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących ustroju sądownictwa i prokuratury. Zajmuje się ona także opiniowaniem projektów aktów prawnych przesłanych przez ministra sprawiedliwości, a także opracowaniem projektów ustaw, których przygotowanie zlecił przewodniczący komisji.

Od początku powstania komisji na jej czele stał Krystian Markiewicz – prof. Uniwersytetu Śląskiego, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, który w marcu został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, iż Markiewicz jest w grupie czworga nowych sędziów TK, którzy nie zostali dopuszczeni dotychczas do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, bowiem ślubowania nie odebrał od nich prezydent Karol Nawrocki. Niemniej jednak w związku z wyborem Markiewicz zrzekł się urzędu sędziego oraz funkcji przewodniczącego komisji. W czwartek resort sprawiedliwości poinformował, że na wniosek ministra Waldemara Żurka premier Donald Tusk powołał na przewodniczącego tego gremium dr. hab. Marcina Walasika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kim jest dr hab. Marcin Walasik

W komunikacie MS podało, że dr hab. Marcin Walasik od 2008 r. jest sędzią Sądu Rejonowego Poznań–Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, a także pełni funkcję wizytatora do spraw cywilnych i egzekucyjnych. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, prawie ustrojowym oraz europejskim prawie procesowym cywilnym. Jest również profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pracownikiem Zakładu Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, w tym seminaria z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Dalej podkreślono, że nowy szef Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury od wielu lat łączy działalność naukową z praktyką orzeczniczą. W latach 2011-2015 był członkiem zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, gdzie uczestniczył w pracach dotyczących postępowania cywilnego, egzekucji sądowej oraz implementacji prawa europejskiego. Brał również udział w pracach Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, a obecnie jako członek Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury uczestniczy w przygotowywaniu reformy ustroju sądownictwa.

W komunikacie podano również, że Walasik jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny” oraz członkiem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Współpracuje również z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych.