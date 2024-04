Znane nazwiska w komisji, która przygotuje reformę sądów i prokuratury

Zadaniem Komisji będzie opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących ustroju sądownictwa i prokuratury. Zajmie się ona także opiniowaniem projektów aktów prawnych przesłanych przez ministra sprawiedliwości, a także opracowaniem projektów ustaw, których przygotowanie zlecił przewodniczący komisji.

- Komisja Kodyfikacji Ustroju Sądów Powszechnych to druga komisja, która została powołana w MS – powiedział podczas uroczystości minister Adam Bodnar. – Jej utworzenie ma szczególne znaczenie, bo wcześniej taka instytucja nie istniała. Dzięki Państwa pracy będzie możliwe wprowadzanie reform i powrót do praworządności w dziedzinie sądów i prokuratury. Misją komisji jest wsparcie reform i naprawa rzeczywistości, tak by wypracowane rozwiązania legislacyjne działały i były podwaliną dalszych zmian, które usprawnią działania Sądów oraz Prokuratury na kolejne lata – podkreślił minister.

– Przed nami ogromne wyzwanie. Sądy i prokuratura muszą działać sprawnie i sprawiedliwie. To nasze zadanie, z którego musimy się wywiązać - powiedział podczas inauguracji przewodniczy prof. Krystian Markiewicz.

Członkowie komisji zostali powołania przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na wniosek Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara i po zasięgnięciu opinii przewodniczącego, prof. Krystiana Markiewicza. Przed pierwszym posiedzeniem Komisji minister Adam Bodnar wręczył akty powołania.