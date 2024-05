- Spróbujemy ustanowić bliższą współpracę na polu przemysłu i nowych technologii, w sektorze kosmicznym i rozwoju pokojowej energii atomowej, sztucznej inteligencji, odnawialnych źródeł energii i w winnych innowacyjnych sektorach — dodał.



Wizyta Putina w Chinach potrwa dwa dni. Doradca prezydenta Rosji, Jurij Uszakow zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyć m.in. sytuacji na Ukrainie, w Azji, a także energetyki i handlu.



Putinowi towarzyszą dyrektorzy generalni największych rosyjskich spółek, a także minister obrony, Andriej Biełousow, szef MSZ Siergiej Ławrow i sekretarz Rady Bezpieczeństwa, Siergiej Szojgu.



Zachód: Chiny pomagają Rosji radzić sobie z sankcjami

Putin i Xi mają wziąć udział w gali z okazji 75. rocznicy uznania przez ZSRR Chińskiej Republiki Ludowej utworzonej przez Mao Zedonga w 1949 roku. Wizyta Putina w Chinach jest obecnie najpopularniejszym tematem na chińskiej platformie społecznościowej Weibo.



Chiny w ostatnich latach umacniały gospodarcze i wojskowe więzi z Rosją, w opozycji do USA i ich sojuszników. Zachód uważa, że Chiny odgrywają kluczową rolę przy pomaganiu rosyjskiej gospodarce w uporaniu się z licznymi sankcjami, którymi kraj ten został objęty po inwazji na Ukrainie. Z Chin ma płynąć do Rosji technologia, która przestała płynąć do tego kraju z Zachodu.