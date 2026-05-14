Agencja coraz częściej angażowana jest przez administrację Donalda Trumpa do operacji imigracyjnych w amerykańskich miastach – przypomina AP.

Decyzja została ogłoszona w wywiadzie dla Fox News, a później potwierdzona przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego. To kolejna zmiana w kierownictwie urzędów wdrażających zaostrzone przez prezydenta Donalda Trumpa przepisy imigracyjne – przypomina AP.

„Po prostu nadszedł czas” – wyjaśnił Banks w artykule opublikowanym na stronie internetowej Fox News. „Czuję, że udało mi się przywrócić statek na właściwy kurs” – stwierdził.

Rodney Scott, komisarz ds. ceł i ochrony granic USA, podziękował Banksowi za jego służbę „w jednym z najtrudniejszych okresów dla bezpieczeństwa granic”.

Kto zastąpi Michaela Banksa?

Nie jest jasne, kto zastąpi Banksa, który kierował agencją odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów imigracyjnych, ale starał się zachować mniejszy rozgłos niż niektórzy inni urzędnicy, tacy jak Gregory Bovino.

Rezygnacja Banksa następuje dwa miesiące po tym, jak Markwayne Mullin, były senator republikanów z Oklahomy, został ministrem bezpieczeństwa wewnętrznego. Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) obejmując nadzór nad U.S. Customs and Border Protection (CBP) oraz amerykańską Służbą Imigracyjną i Celną (ICE).

W wywiadzie dla Fox News Banks powiedział, że po 37 latach „nadszedł czas, aby cieszyć się rodziną i życiem”.