Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są społeczne nastroje i opinie dotyczące egzekwowania polityki imigracyjnej w Stanach Zjednoczonych?

Jakie zmiany organizacyjne w administracji Trumpa były odpowiedzią na kryzys w Minnesocie?

W jaki sposób nagrania i relacje medialne wpłynęły na percepcję działań ICE?

Korespondencja z Nowego Jorku

Śmierć dwóch osób protestujących przeciw obecności Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w Minneapolis stała się jednym z najpoważniejszych zagrożeń politycznych dla Donalda Trumpa od czasu jego inauguracji.

37-letni Pretti zginął 24 stycznia. Został postrzelony 10 razy przez funkcjonariuszy ICE, gdy z telefonem w ręku nagrywał ich antyimigracyjne działania w największym mieście stanu Minnesota. 7 stycznia życie w Minneapolis straciła Renee Good.

Druga śmierć doprowadziła do politycznego wrzenia, krytyka szerzy się i po stronie republikanów. Od weekendu Biały Dom usiłuje opanować skutki tego tragicznego wydarzenia, z dnia na dzień coraz bardziej osłaniając Donalda Trumpa. On sam we wtorek stwierdził: „Chcę zobaczyć bardzo honorowe i uczciwe śledztwo”.