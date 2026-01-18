– Próbuje robić rzeczy, do których być może nie ma uprawnień – a na pewno nigdy wcześniej ich nie próbowano stosować – powiedział cytowany w „Washington Post” Trey Grayson, były republikański sekretarz stanu w Kentucky.

Jednym ze sposobów, w jakie Trump chce wpłynąć na wyniki wyborów, są bezprecedensowe naciski na republikańskich ustawodawców, by przed Spisem Ludności, który przeprowadzany jest co dekadę, zmienili granice okręgów wyborczych tak, by dać przewagę kandydatom swojej partii. W ten sposób Republikanie już utworzyli dziewięć dystryktów na swoją korzyść w stanach od Ohio, przez Missouri i Karolinę Północną, po Teksas i rozważają podobne kroki na Florydzie. Republikanie obecnie mają niewielką przewagę pięciu mandatów w Izbie Reprezentantów i te kilka okręgów może mieć dla nich ogromne znaczenie w zbliżających się wyborach.

Trump od lat zasiewa nieufność wobec głosowania korespondencyjnego, co już sprawiło, że jego zwolennicy podważają wyniki wyborów, mimo zapewnień ekspertów, że nie doszło do nieprawidłowości. Teraz próbuje zupełnie wyeliminować możliwość głosowania korespondencyjnego, jak również dąży do zmiany zasad rejestracji wyborców.

Prezydent też nie kryje swojej niechęci wobec maszyn do głosowania. Od lat twierdził, że można poprzez nie manipulować wynikami. – To kompletna katastrofa – napisał w mediach społecznościowych w sierpniu, obiecując, że dołoży starań, by je zupełnie wyeliminować. Problem polega na tym, że maszyny te pozwalają na szybkie przeliczenie oddanych głosów. Gdyby zostały wycofane, setki tysięcy ludzi musiałoby zostać zatrudnionych do analizowania kart do głosowania, a na wyniki trzeba by czekać tygodniami.

Jego administracja ograniczyła już rolę krajowej agencji ds. cyberbezpieczeństwa w ochronie wyborów; obsadziła Departament Sprawiedliwości, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i FBI od góry do dołu urzędnikami, którzy kwestionowali legalność wyborów w 2020 r. i nie stronią od ścigania politycznych przeciwników.