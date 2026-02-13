Donald Trump wprost poparł reelekcję Viktora Orbána

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Donald Trump wspiera reelekcję Viktora Orbána?

Na czym polega obecna rywalizacja polityczna na Węgrzech przed wyborami w 2026 roku?

W jaki sposób Viktor Orbán próbuje wzmocnić swoją pozycję przed wyborami parlamentarnymi?

W emocjonalnym poście na Truth Social Donald J. Trump nazwał Viktora Orbána „wysoce szanowanym premierem Węgier”, który niezmiennie broni swojego kraju i osiąga „fenomenalne wyniki”.

Trump przypomniał, że pod jego administracją relacje między USA a Węgrami osiągnęły „nowe szczyty współpracy i spektakularnych osiągnięć”, głównie dzięki Orbánowi – podkreślił prezydent USA. Dalej udziela „pełnego i całkowitego poparcia” dla reelekcji Orbána, nazywając go „prawdziwym przyjacielem, wojownikiem i zwycięzcą”.

„Z niecierpliwością oczekuję dalszej bliskiej współpracy z nim, aby oba nasze kraje mogły dalej podążać tą wspaniałą drogą do SUKCESU i współpracy. Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 r. i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie” – napisał Trump. „Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!” – pisze Trump.