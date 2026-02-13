Viktor Orbán i Donald Trump podczas Forum Ekonomicznego w Davos
W emocjonalnym poście na Truth Social Donald J. Trump nazwał Viktora Orbána „wysoce szanowanym premierem Węgier”, który niezmiennie broni swojego kraju i osiąga „fenomenalne wyniki”.
Trump przypomniał, że pod jego administracją relacje między USA a Węgrami osiągnęły „nowe szczyty współpracy i spektakularnych osiągnięć”, głównie dzięki Orbánowi – podkreślił prezydent USA. Dalej udziela „pełnego i całkowitego poparcia” dla reelekcji Orbána, nazywając go „prawdziwym przyjacielem, wojownikiem i zwycięzcą”.
„Z niecierpliwością oczekuję dalszej bliskiej współpracy z nim, aby oba nasze kraje mogły dalej podążać tą wspaniałą drogą do SUKCESU i współpracy. Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 r. i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie” – napisał Trump. „Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!” – pisze Trump.
Relacje Donalda Trumpa z Viktorem Orbánem sięgają pierwszej kadencji prezydenta USA. Już w styczniu 2022 r. Trump udzielił Orbánowi oficjalnego poparcia przed wyborami węgierskimi poprzez oświadczenie swojego komitetu politycznego Save America PAC, chwaląc go za miłość do kraju i dbanie o bezpieczeństwo narodu.
Po powrocie do Białego Domu w 2025 r., w listopadzie, Trump gościł Orbána w Waszyngtonie – była to pierwsza taka wizyta od 2019 r. – i zgodził się udzielić Węgrom rocznego wyłączenia z amerykańskich sankcji dotyczących importu rosyjskiej ropy i gazu. Ta wizyta miała na celu wzmocnić pozycję Orbána przed wyzwaniami gospodarczymi, choć Trump unikał jednoznacznych zobowiązań w sprawie sankcji.
Obaj liderzy dzielą poglądy na migrację, porządek prawny i nacjonalizm.
Przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 12 kwietnia 2026 r. Węgrami wstrząsa ostra rywalizacja między rządzącą koalicją Fidesz-KDNP a opozycyjną partią Tisza (Tisztelet és Szabadság, TISZA) pod wodzą Pétera Magyara. Sondaże wskazują na przewagę Tiszy – w zależności od sondażowni od 7 do 15 punktów proc. nad Fideszem, choć instytuty związane z rządem pokazują remis lub lekką przewagę koalicji rządzącej.
Orbán na kongresie Fideszu w styczniu ogłosił hasło „Bezpieczny wybór”, akcentując antyimigrancką i antywojenną retorykę, ochronę rodziny oraz listę kandydatów, w tym wielu debiutantów.
Im bliżej wyborów, tym partia premiera nasila antyukraińską kampanię. Orbán oskarża swojego głównego rywala, lidera opozycji Pétera Magyara, o rzekome zawarcie tajnego porozumienia z Kijowem w celu obalenia jego rządu i wprowadzenia prozachodniej, antyrosyjskiej administracji – nie przedstawiając żadnych dowodów. W mediach społecznościowych premier stwierdził, że ukraińscy politycy, „a nawet sam prezydent”, kierowali wobec Węgier i rządu węgierskiego „rażąco obraźliwe i groźne wypowiedzi”. Orbán nie sprecyzował, o które słowa chodzi.
