Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump wprost poparł reelekcję Viktora Orbána

Donald Trump udziela pełnego poparcia Viktorowi Orbánowi przed wyborami na Węgrzech. W swoim wpisie na platformie Truth Social prezydent USA wychwala węgierskiego premiera jako silnego lidera, podkreślając jego zasługi dla gospodarki, bezpieczeństwa i walki z nielegalną imigracją.

Publikacja: 13.02.2026 21:35

Viktor Orbán i Donald Trump podczas Forum Ekonomicznego w Davos

Viktor Orbán i Donald Trump podczas Forum Ekonomicznego w Davos

Foto: Reuters, Jonathan Ernst

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Trump wspiera reelekcję Viktora Orbána?
  • Na czym polega obecna rywalizacja polityczna na Węgrzech przed wyborami w 2026 roku?
  • W jaki sposób Viktor Orbán próbuje wzmocnić swoją pozycję przed wyborami parlamentarnymi?

W emocjonalnym poście na Truth Social Donald J. Trump nazwał Viktora Orbána „wysoce szanowanym premierem Węgier”, który niezmiennie broni swojego kraju i osiąga „fenomenalne wyniki”.

Trump przypomniał, że pod jego administracją relacje między USA a Węgrami osiągnęły „nowe szczyty współpracy i spektakularnych osiągnięć”, głównie dzięki Orbánowi – podkreślił prezydent USA. Dalej  udziela „pełnego i całkowitego poparcia” dla reelekcji Orbána, nazywając go „prawdziwym przyjacielem, wojownikiem i zwycięzcą”.

Z niecierpliwością oczekuję dalszej bliskiej współpracy z nim, aby oba nasze kraje mogły dalej podążać tą wspaniałą drogą do SUKCESU i współpracy. Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 r. i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie” – napisał Trump. „Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier – NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!” – pisze Trump.

Reklama
Reklama

Relacje Donalda Trumpa z Viktorem Orbánem sięgają pierwszej kadencji prezydenta USA. Już w styczniu 2022 r. Trump udzielił Orbánowi oficjalnego poparcia przed wyborami węgierskimi poprzez oświadczenie swojego komitetu politycznego Save America PAC, chwaląc go za miłość do kraju i dbanie o bezpieczeństwo narodu.

Czytaj więcej

Viktor Orbán
Konflikty zbrojne
Viktor Orbán o wojnie na Ukrainie: Jest przegrana. Donald Trump nienawidzi wojen

Po powrocie do Białego Domu w 2025 r., w listopadzie, Trump gościł Orbána w Waszyngtonie – była to pierwsza taka wizyta od 2019 r. – i zgodził się udzielić Węgrom rocznego wyłączenia z amerykańskich sankcji dotyczących importu rosyjskiej ropy i gazu.  Ta wizyta miała na celu wzmocnić pozycję Orbána przed wyzwaniami gospodarczymi, choć Trump unikał jednoznacznych zobowiązań w sprawie sankcji.

Obaj liderzy dzielą poglądy na migrację, porządek prawny i nacjonalizm.

Czytaj więcej

Viktor Orbán
Polityka
Krytyczny głos z USA. Viktor Orbán nazwany „marionetką Putina”

Polityczna walka na Węgrzech przed kwietniowymi wyborami

Przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 12 kwietnia 2026 r. Węgrami  wstrząsa ostra rywalizacja między rządzącą koalicją Fidesz-KDNP a opozycyjną partią Tisza (Tisztelet és Szabadság, TISZA) pod wodzą Pétera Magyara. Sondaże wskazują na przewagę Tiszy – w zależności od sondażowni od 7 do 15 punktów proc. nad Fideszem, choć instytuty związane z rządem pokazują remis lub lekką przewagę koalicji rządzącej.

Reklama
Reklama

Orbán na kongresie Fideszu w styczniu ogłosił hasło „Bezpieczny wybór”, akcentując antyimigrancką i antywojenną retorykę, ochronę rodziny oraz listę kandydatów, w tym wielu debiutantów.

Czytaj więcej

Premier Węgier Viktor Orbán podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu
Surowce i Paliwa
Czego Viktor Orbán nie mówi Węgrom. Oto cena łaski Waszyngtonu

Im bliżej wyborów, tym partia premiera nasila antyukraińską kampanię. Orbán oskarża swojego głównego rywala, lidera opozycji Pétera Magyara, o rzekome zawarcie tajnego porozumienia z Kijowem w celu obalenia jego rządu i wprowadzenia prozachodniej, antyrosyjskiej administracji – nie przedstawiając żadnych dowodów. W mediach społecznościowych premier stwierdził, że ukraińscy politycy, „a nawet sam prezydent”, kierowali wobec Węgier i rządu węgierskiego „rażąco obraźliwe i groźne wypowiedzi”. Orbán nie sprecyzował, o które słowa chodzi.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Węgry Osoby Viktor Orban Donald Trump
Emmanuel Macron
Polityka
Macron potępia „antysemicką hydrę”. Chce odebrania biernego prawa wyborczego skazanym za antysemityzm
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Marco Rubio i Friedrich Merz w Monachium
Polityka
Bogusław Chrabota: W Monachium konfrontacyjnie
Merz ostrzega Amerykę
Polityka
Merz ostrzega Amerykę
CIA opublikowało nagranie skierowane do potencjalnych chińskich informatorów
Polityka
CIA próbuje werbować Chińczyków. Wypuszczono nagranie skierowane do żołnierzy
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama