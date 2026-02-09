Z tego artykułu się dowiesz: Jak Viktor Orbán ocenia działania Ukrainy wobec Węgier i dlaczego uważa Ukrainę za wroga swojego kraju?

Dlaczego Viktor Orbán sprzeciwia się integracji Ukrainy z Unią Europejską i strukturami wojskowymi?

Co amerykański senator Thom Tillis sądzi o postawie Viktora Orbána?

Na temat Ukrainy Viktor Orbán wypowiedział się podczas niedzielnego spotkania z wyborcami w Szombathely na zachodzie Węgier. Spotkanie miało charakter zbliżony do wiecu wyborczego – obok wystąpień premiera pojawiły się inscenizowane pytania z sali oraz wystąpienia czołowych polityków rządzącego Fideszu, w tym ministra spraw zagranicznych Pétera Szijjártó.

Viktor Orbán: Ukraina jest wrogiem Węgier

Orbán przekonywał, że działania Ukrainy na forum Unii Europejskiej, zmierzające do ograniczenia importu rosyjskiej ropy i gazu do Węgier, są bezpośrednio wymierzone w interesy kraju.

– Tak długo, jak Ukraina domaga się odcięcia Węgier od taniej rosyjskiej energii, jest naszym wrogiem. To narusza nasze fundamentalne interesy – powiedział premier, powtarzając tę tezę kilkukrotnie.