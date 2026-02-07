Aktualizacja: 07.02.2026 20:06 Publikacja: 07.02.2026 18:02
Viktor Orbán
Foto: Reuters, Bernadett Szabo
Węgierski premier wspomniał wybory parlamentarne z 1998 roku, w których Fidesz wygrał w okręgu Szombathely z 57-procentowym poparciem. - To wyraźnie pokazuje, że Szombathely i Fidesz nigdy nie były rozdzielone - stwierdził.
W kwietniu tego roku na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, pierwsze od lat, w których Fidesz Orbána ma realnego przeciwnika – partia Tisza Petera Magyara wyprzedza Fidesz w sondażach, a w badaniu z końca stycznia 55 procent ankietowanych stwierdziło, że Orbán wykazuje oznaki zmęczenia długoletnim sprawowaniem władzy i nie nadaje się już do kierowania rządem.
Węgierski premier twierdził jednak w Szombathely, że sondaże są "maskowane propagandą".
Uwierzcie mi, mamy też wskaźniki i pewnie prowadzimy w Szombathely i okolicach. Ale nie powinniśmy siedzieć z założonymi rękami, liczy się noc wyborcza, kiedy poznamy ostateczny wynik – powiedział premier.
Orbán nazwał Tiszę „partią brukselską” z powodu powiązań z Europejską Partią Ludową. Przypomniał, że Fidesz wystąpił z EPP, bo pod kierownictwem Manfreda Webera chciała narzucić politykę migracyjną.
- Decyzja wymaga zgody 27 państw – bez mojej nie ma decyzji. Szantażowali nas, mówiąc, że jeśli nie zrezygnujemy z naszej polityki antyimigracyjnej, będą nam przeszkadzać na wszelkie możliwe sposoby – wyjaśnił.
Według Orbána, co tydzień dzieje się coś, co przybliża wojnę. Zacytował Sekretarza Generalnego NATO, który mówił o potrzebie rozmieszczenia na terytorium Ukrainy żołnierzy z insygniami NATO.
- Wdrażają plan, który zakłada, że Unia Europejska rozpocznie wojnę do 2030 roku i przygotowują do tego społeczeństwo Unii. UE ogłosiła przejście na gospodarkę wojenną. Dlatego okres między 2026 a 2030 rokiem będzie najbardziej ryzykowny w naszym życiu. Rok 2026 to ostatnie wybory przed wojną, dlatego organizujemy antywojenne demonstracje - mówił.
Według Viktora Orbána największym zagrożeniem jest dziś to, że UE odbierze Węgrom pieniądze, które mogłyby przeznaczyć na utrzymanie swojej gospodarki, i przekażą je Ukrainie.
Orbán twierdził też, że jeśli choć jeden żołnierz UE pojawi się na terytorium Ukrainy bez porozumienia z Rosjanami, oznacza to, że przystąpiliśmy do wojny.
- A kierownictwo UE nie zadowala się tym, że tylko połowa Unii idzie na wojnę, Bruksela będzie naciskać na wszystkie państwa członkowskie, aby wzięły w niej udział - mówił. - Dlatego Bruksela, a nie partia Tisza, jest naszym głównym przeciwnikiem.
Premier Węgier stwierdził, że Ukraina stale domaga się, aby Bruksela odłączyła Węgry od taniej rosyjskiej energii.
- To zagraża naszym rachunkom. Kto tak mówi, jest wrogiem Węgier, czyli Ukraina jest naszym rogiem – skwitował Orbán. Według niego bez obniżek rachunków rodziny płaciłyby za energię 800-1000 forintów rocznie więcej.
Orbán stwierdził też, że w 1999 roku, podczas wojny w Kosowie, ówczesny prezydent USA Bill Clinton osobiście do niego zadzwonił i poprosił Węgry o otwarcie frontu południowego przeciwko Serbii z terytorium Węgier, przez Wojwodinę.
Orbán powiedział, że Clinton poprosił siły węgierskie o zaatakowanie pozycji serbskich. Rząd węgierski odmówił, odpowiadając prezydentowi USA „nie”. Orbán – który wówczas pełnił funkcję premiera – powiedział: - Gdybyśmy wtedy mieli premiera, który umiałby powiedzieć tylko „Tak, proszę pana”, bylibyśmy w tej wojnie po uszy.
Wyjaśnił, że otwarcie frontu uczyniłoby z 300 tys. etnicznych Węgrów w Wojwodinie wrogów współobywateli, a miasta południowych Węgier stałyby się celem ataku.
