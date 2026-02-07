Z tego artykułu się dowiesz: Co według Orbána zbliża Europę do potencjalnej wojny do 2030 roku?

Dlaczego Orbán określa Ukrainę jako przeciwnika Węgier w kontekście dostaw energii?

Jakie stanowisko zajął rząd Węgier wobec prośby Billa Clintona w 1999 roku dotyczącej wojny w Kosowie?

Węgierski premier wspomniał wybory parlamentarne z 1998 roku, w których Fidesz wygrał w okręgu Szombathely z 57-procentowym poparciem. - To wyraźnie pokazuje, że Szombathely i Fidesz nigdy nie były rozdzielone - stwierdził.

„Nie wierzcie sondażom – Fidesz prowadzi”

W kwietniu tego roku na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, pierwsze od lat, w których Fidesz Orbána ma realnego przeciwnika – partia Tisza Petera Magyara wyprzedza Fidesz w sondażach, a w badaniu z końca stycznia 55 procent ankietowanych stwierdziło, że Orbán wykazuje oznaki zmęczenia długoletnim sprawowaniem władzy i nie nadaje się już do kierowania rządem.

Węgierski premier twierdził jednak w Szombathely, że sondaże są "maskowane propagandą".

Uwierzcie mi, mamy też wskaźniki i pewnie prowadzimy w Szombathely i okolicach. Ale nie powinniśmy siedzieć z założonymi rękami, liczy się noc wyborcza, kiedy poznamy ostateczny wynik – powiedział premier.