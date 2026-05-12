Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej zapowiedział, że podczas najbliższego posiedzenia parlamentu procedowane będą cztery ustawy dotyczące kryptowalut.

– Została wycofana przez posłów PiS-u ustawa Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Również wpłynął do Sejmu projekt Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, który zabrania w ogóle używania kryptowalut w Polsce – mówił lider Lewicy.

W poniedziałek do Sejmu posłowie PiS złożyli projekt zakazującej działalności kryptowalutowej w Polsce.

– To jest zadziwiająca polityka Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bo w ramach tych czterech ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta. (...) To jest chocholi taniec. Nadal pozostają bez odpowiedzi pytania następujące: kogo finansowała firma Zondacrypto? Jakie imprezy i których partii były finansowane z tych pieniędzy? Którzy posłowie pobierali pieniądze z firmy Zondacrypto? Co w zamian robili? Jaka jest rola w tym wszystkim kapitału mafii rosyjskiej? Dlaczego pan prezydent zawetował dwie ustawy? Kto ukradł, kto komu dał łapówkę? W jakim stopniu we wszystkie te sprawy są włączeni politycy i którzy? Politycy których ugrupowań, jeżeli te domniemania są prawdą, brali pieniądze również za zgłaszane poprawki do tej ustawy? – pytał.

Marszałek Sejmu o Zbigniewie Ziobrze: Wstydem jest, że były minister sprawiedliwości ucieka

Marszałek Czarzasty wrócił również do kwestii pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych i swojego poniedziałkowego komentarza w tej sprawie. – Jeżeli władze amerykańskie nie wydadzą pana Zbigniewa Ziobry, to będziemy musieli jako Polska jeszcze raz przemyśleć politykę w stosunku do różnych decyzji, które mamy ze Stanami Zjednoczonymi wspólnie podejmować – mówił w rozmowie z Radiem ZET.

– Pan poseł Ziobro, jak wiecie, uciekł tym razem do Stanów Zjednoczonych. Pytanie jest takie: jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia – mówił Czarzasty.

– Wczoraj miałem wypowiedź w sprawie pana posła Ziobry oraz stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Chciałbym, żeby moje wypowiedzi były jasno interpretowane. Nikt nie będzie uzależniał racjonalnie i rozsądnie polityki wobec Stanów Zjednoczonych w oparciu o jedną osobę, jaką jest pan Zbigniew Ziobro. Nie będziemy oczywiście tego łączyli, ale chcę jasno powiedzieć, że wstydem dla nas wszystkich jest to, że od wielu miesięcy ucieka przed odpowiedzialnością były minister sprawiedliwości. To jest po prostu wstyd bez względu na to, jak to kto interpretuje – dodał.

Włodzimierz Czarzasty: Nigdy nie walczyłem z narodem amerykańskim

– Chcę również powiedzieć, że nie uciekniemy od takich opinii, że jeżeli byliśmy bardzo niezadowoleni z pana premiera Orbana, że przechowuje na Węgrzech pana Zbigniewa Ziobrę jako ściganego przez polskie prawo, to nie znam w tej chwili zdania opinii publicznej że to zdanie się zmieniło, jeżeli pan Ziobro w tej chwili uciekł do Stanów Zjednoczonych. Nie dajmy się w tej sprawie zwariować. To nie jest tak, że jeżeli chodzi o Węgry, to Polacy tego nie akceptowali, bo był kryty przez byłego premiera Orbana a w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych i wszyscy są z tego zadowoleni. Osobiście się na to nie zgadzam – powiedział marszałek Sejmu.

– Nigdy nie walczyłem z narodem amerykańskim, nigdy nie walczyłem z państwem amerykańskim, ale polityki zagranicznej nie można uprawiać na kolanach. Polska jest podmiotem w tych sprawach. Jesteśmy partnerem Stanów Zjednoczonych w NATO i jeżeli jest taka sytuacja, że obywatel ścigany przez polskie prawo ucieka do Stanów Zjednoczonych, to moim zdaniem Stany Zjednoczone powinny tego obywatela do Polski odesłać, bo jesteśmy przyjaciółmi i zabiegamy o przyjaźń Stanów Zjednoczonych – zakończył.