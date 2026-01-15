Prawda jest jednak zupełnie inna, niż dowodzi węgierski premier. Z powodu coraz dalej idącego podważania zasad demokracji i państwa prawa, Orbán jest izolowany w Unii Europejskiej, a Bruksela od lat nie wypłaca Węgrom środków z Funduszu Odbudowy. To jeden z powodów, dla którego skorumpowana, węgierska gospodarka w ubiegłym roku w ogóle nie rosła.

– Orbán, inaczej niż Polska, od 2010 r. stawiał na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych. Najpierw niemieckich, potem chińskich. Z tą myślą utrzymywał zaniżone pensje. Ale dziś ta strategia okazuje się niewypałem, bo inaczej niż w przypadku Polski, węgierska gospodarka ma niewiele własnych firm, a jej wartość dodana jest niska. Gdy więc Niemcy przeżywają kryzys, a Chińczycy inwestują mniej, niż zapowiadali, motorów wzrostu pozostaje niewiele – podkreśla ekspert Republikona.

Preferencje wyborcze na Węgrzech Foto: PAP

16 lat nachalnej propagandy w kraju, gdzie niezależne media już właściwie nie istnieją, głęboko zmieniło nastawienie społeczeństwa. Dlatego Magyar nie zamierza iść na zwarcie tam, gdzie jego zdaniem i tak nie przekona wyborców. W 9-milionowym kraju otoczonym państwami o zupełnie odmiennym pochodzeniu etnicznym, gdzie strach przed zniknięciem narodu pozostaje żywy, zapowiada utrzymanie równie restrykcyjnej polityki migracyjnej jak Orbán. Obiecuje też, że w razie ewentualnego dojścia do władzy nadal nie będzie dostarczał Ukrainie broni. Utrzyma za to import rosyjskiej ropy i gazu.

– Sednem jego programu jest oczyszczenie kraju z korupcji i uzyskanie zgody Brukseli na wypłatę środków z Funduszu Odbudowy – mówi Mikecz.

Orbán zrobił wiele, aby zapewnić sobie jak najlepsze szanse na utrzymanie się u władzy. Tak przerysował okręgi wyborcze, aby wyróżnić okręgi wiejskie, gdzie ma największe poparcie. Inaczej niż poprzedni przywódcy opozycji, Magyar stara się rozszerzyć swój elektorat poza Budapeszt i klasę średnią. Organizuje wiece na głębokiej prowincji. Do jakiego stopnia to się okaże skuteczne, jednak nie wiadomo. Wciąż wielu wyborców przyznaje, że nie zdecydowało się, na kogo ostatecznie odda głos. Orbánowska machina propagandowa posuwa się nawet do tego, aby przy użyciu sztucznej inteligencji (AI) kreować fałszywe filmiki, na których widać przywódcę Tiszy zapowiadającego obniżenie emerytur czy innych dotacji socjalnych.