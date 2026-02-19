Zwraca uwagę, że 72-letni prezydent miewa widoczne trudności z chodzeniem i na wielu publicznych wystąpieniach robi wrażenie człowieka bardzo zmęczonego. Jednak to nie stan zdrowia, lecz kalkulacja polityczna jest zapewne przyczyną przygotowywania przez Erdogana swego syna do objęcia władzy. Zwłaszcza że przez ponad dwie dekady rządów silnej ręki Erdoganowi seniorowi nie udało się ustanowić niewzruszonej dyktatury.

Wszystko dla syna. Z czego był dotychczas znany Bilal Erdogan?

Zgodnie z turecką konstytucją liczba kadencji prezydenckich dla jednej osoby ograniczona jest do dwu. Pod warunkiem jednak, że kadencje te zostały ukończone „w pełni”. Czyli że nie doszło do ich skrócenia w wyniku przedterminowych wyborów. W takim wypadku skrócona kadencja jest uznawana za niebyłą. Tak było już w 2023 r., kiedy skrócenie drugiej kadencji prezydenta umożliwiło mu objęcie tego urzędu po raz trzeci.

Powtórzenie takiego manewru przed wyborami, które mają się odbyć w 2028 r., byłoby oczywiście możliwe, ale spotkałoby się z ogromnym sprzeciwem opozycji oraz dezaprobatą społeczną.

Bilal Erdogan, absolwent Uniwersytetu Harvarda, jest postacią powszechnie znaną, zwłaszcza z licznych afer, których był w przeszłości bohaterem. Nie pełni żadnej oficjalnej funkcji publicznej. Zajmuje się organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, finansowanymi oczywiście z funduszy rządowych.

Był w przeszłości zaangażowany w działalność biznesową, zwłaszcza handel ropą. Prokuratura podejrzewała go o związki z wielką aferą korupcyjną, w którą zamieszanych było kilku ministrów i ich rodziny. Chodziło o transfer korupcyjnych pieniędzy za granicę. Turecka prokuratura wydała nawet nakaz aresztowania Bilala, jednak nie został nigdy wykonany.

Recep Tayyip Erdogan był wtedy premierem i udowadniał, że wszystkie oskarżenia pod adresem syna są dziełem spisku mieszkającego w USA kaznodziei Fethullaha Gülena, niegdyś przyjaciela Erdogana.