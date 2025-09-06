Z tego artykułu się dowiesz: Jak obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie wzmacnia strategiczną pozycję Turcji?

Na czym polega konflikt pomiędzy prezydentem Erdoganem a opozycyjnym politykiem Ekremem Imamoglu?

Jakie zarzuty stawiane są przeciwnikom politycznym prezydenta Erdogana?

Jakie plany związane z reformą konstytucji ma obecnie turecki rząd?

Jakie są aktualne relacje polityczne pomiędzy rządem tureckim a Kurdami i ich przywódcami?

W jaki sposób zmieniają się warunki życia codziennego i poziom życia obywateli w Turcji?

Tureckie areszty i więzienia zawsze były pełne przeciwników politycznych. Nic się pod tym względem nie zmienia. Niedawny przykład to areszt studenta stambulskiego uniwersytetu Bogazici, który trafił za kratki, bo w czasie uroczystości wręczania absolwentom dyplomów podarł swój. Uczynił to na znak protestu przeciwko unieważnieniu dyplomu uniwersyteckiego aresztowanemu w marcu tego roku burmistrzowi Stambułu Ekremowi Imamoglu.

Imamoglu jest niezwykle popularnym politykiem, od lat zagrażającym politycznej pozycji prezydenta Recepa Erdogana. Oskarżonemu obecnie o praktyki korupcyjne politykowi grozi wieloletnie więzienie. Bez względu jednak na wynik procesu sądowego samo pozbawienie dyplomu wyższej uczelni eliminuje go z udziału w wyborach prezydenckich. Zgodnie z konstytucją.

„Gang rabusiów”. Jak prezydent Recep Erdogan walczy z przeciwnikami politycznymi

Za kraty trafiła w ostatnich miesiącach ponad setka burmistrzów, polityków i działaczy opozycyjnych wraz z rzeszą ich współpracowników oraz ludzi biznesu. – Tworzyli największy gang rabusiów w historii republiki - oznajmił niedawno prezydent Recep Tayyip Erdogan. Prokuratura postawiła im już zarzuty korupcyjne.