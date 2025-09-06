Aktualizacja: 06.09.2025 23:44 Publikacja: 06.09.2025 22:00
Foto: EPA/NECATI SAVAS
Tureckie areszty i więzienia zawsze były pełne przeciwników politycznych. Nic się pod tym względem nie zmienia. Niedawny przykład to areszt studenta stambulskiego uniwersytetu Bogazici, który trafił za kratki, bo w czasie uroczystości wręczania absolwentom dyplomów podarł swój. Uczynił to na znak protestu przeciwko unieważnieniu dyplomu uniwersyteckiego aresztowanemu w marcu tego roku burmistrzowi Stambułu Ekremowi Imamoglu.
Imamoglu jest niezwykle popularnym politykiem, od lat zagrażającym politycznej pozycji prezydenta Recepa Erdogana. Oskarżonemu obecnie o praktyki korupcyjne politykowi grozi wieloletnie więzienie. Bez względu jednak na wynik procesu sądowego samo pozbawienie dyplomu wyższej uczelni eliminuje go z udziału w wyborach prezydenckich. Zgodnie z konstytucją.
Za kraty trafiła w ostatnich miesiącach ponad setka burmistrzów, polityków i działaczy opozycyjnych wraz z rzeszą ich współpracowników oraz ludzi biznesu. – Tworzyli największy gang rabusiów w historii republiki - oznajmił niedawno prezydent Recep Tayyip Erdogan. Prokuratura postawiła im już zarzuty korupcyjne.
Nie sposób ocenić ich zasadność, lecz w oczy rzuca się fakt, że ogromna większość podejrzanych jest związana z opozycyjną Republikańską Partią Ludową (CHP). W odpowiedzi organizuje ona uliczne protesty, wzywając do bojkotu biznesów oraz instytucji sprzyjających rządowi, takich jak sieci kawiarń czy stacji benzynowych, a nawet popularnych księgarni. Aresztowanych jest tysiące.
Niedawno rozpoczął się proces 21 uczestników tej kampanii, w tym jednego z najbardziej znanych aktorów Cema Yigita Uzumoglu. Grozi im siedem lat więzienia za zakłócanie działalności gospodarczej oraz „nawoływanie do dyskryminacji”.
Najbardziej prominentnym więźniem w kraju jest Ekrem Imamoglu z CHP. Jest największym zagrożeniem dla politycznych planów prezydenta Erdogana. Z sondaży wynika, że jest obecnie najpopularniejszym politykiem w kraju.
Trafił za kraty w przeddzień ogłoszenia decyzji, iż jako kandydat CHP starać się będzie o urząd prezydenta republiki w następnych wyborach zaplanowanych konstytucyjnie na 2028 rok. Przygotowania do wyborów w tak odległym czasie nie powinny w zasadzie budzić wielkich emocji. W Turcji rządzonej od ponad dwu dekad przez Erdogana jest zdecydowanie inaczej.
Termin odbywającej się równocześnie elekcji prezydenta i parlamentu może zostać w każdej chwili przyspieszony. Taka sytuacja umożliwiłaby uczestnictwo w nich w roli kandydata prezydenta Erdogana. Mimo że konstytucja ogranicza liczbę kadencji głowy państwa do dwu.
Tymczasem prezydent sprawuje faktycznie obecnie już trzecią kadencję, głosząc, że jest drugą. A to dlatego, że poprzednia nie została dokończona „w pełni” z powodu przedterminowych wyborów. Po ten zapis konstytucji sięgnął prezydent w 2023 roku, skracając swą kadencję przedterminową elekcją. Zwyciężył z trudem, podobnie jego ugrupowanie Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).
Pomogło mu już wtedy wyeliminowanie Ekrema Imamoglu skazanego przed tamtymi wyborami na ponad dwa lata więzienia za obrazę komisji wyborczej. Odwołanie w tej sprawie toczy się nadal, podczas gdy Imamoglu czeka w więzieniu na proces z nowego oskarżenia.
Powtórka manewru z niedokończeniem „w pełni” obecnej kadencji Erdogana jest niezwykle ryzykowna w sytuacji rosnącej popularności Imamoglu oraz partii CHP. W sondażach wyprzedza on prezydenta aż o 15 punktów procentowych. Sama CHP osiągnęła po raz pierwszy poziom 40 proc. poparcia.
Prezydent znalazł jednak wyjście z tej sytuacji, ogłaszając powołanie komisji ekspertów prawnych, której zadaniem będzie opracowanie nowej konstytucji Republiki Turcji. Do przeprowadzenia korzystnych dla siebie zmian potrzebuje jednak sojuszników, jako że do zmiany ustawy zasadniczej potrzebna jest w 600-osobowym parlamencie większość 400 głosów.
Stąd pomysł obozu prezydenta, aby sięgnąć po wsparcie społeczności kurdyjskiej reprezentowanej przez Ludową Partię Równości i Demokracji (DEM). Jest obecnie sondażowo trzecią siłą polityczną w Turcji i przy jej pomocy ze zmianą konstytucji nie byłoby problemów.
Problem w tym, że DEM nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek układy z Erdoganem bez rozwiązania tzw. sprawy kurdyjskiej, czyli żądań utworzenia co najmniej autonomii kurdyjskiej w południowo-wschodnich regionach kraju, zamieszkanych przez ludność kurdyjską. Jej aspiracje wyraża Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), uznawana za organizację terrorystyczną, zresztą nie tylko w Turcji. Cztery dekady walk armii tureckiej w Kurdystanie z bojownikami PKK oraz liczne zamachy terrorystyczne kosztowały już życie 40 tys. osób.
Wstępem do zakończenia konfliktu jest rozpoczęcie przez rząd rozmów z przywódcami PKK na czele z odsiadującym dożywocie liderem tego ugrupowania Abdullahem Ocalanem. Dzieje się to za pośrednictwem polityków partii DEM. Ocalan wezwał już swych bojowników do złożenia broni. Po irackiej stronie granicy, skąd PKK prowadziła działalność zbrojną, zorganizowano już symboliczną uroczystość rozbrojenia organizacji. Na razie na tym stanęło.
– Powołana została komisja parlamentarna do dalszego rozpatrywania tej sprawy pojednania z Kurdami, lecz żadnych wniosków nie ma. Trwa stan oczekiwania na dalsze kroki prezydenta – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ilter Turan emerytowany wykładowca uniwersytetu Bilgi w Stambule.
Podobnie jak większość komentatorów nie ma on wątpliwości, że celem wszystkich działań 71-letniego prezydenta jest obecnie zapewnienie sobie dożywotnich rządów. Jego popularność maleje jednak systematycznie, głównie z powodu nieustającego spadku poziomu życia. – Nie istnieje już praktycznie niższa klasa średnia, która w ostatnich latach popadła w ubóstwo. Powiększyła rzeszę obywateli, którzy stracili wszelką nadzieję – mówi prof. Turan. Na szybką poprawę sytuacji gospodarczej Turcji się nie zanosi.
Opublikowany kilka miesięcy temu raport Tureckiego Instytutu Statystycznego (TurkStat) na temat sytuacji rodzinnej za rok 2024 ujawnił, że co trzecia rodzina mieszkała w domu z przeciekającymi dachami, zagrzybionymi ścianami lub gnijącymi ramami okiennymi. Jedna czwarta rodzin żyła w skrajnym ubóstwie, utrzymując się z miesięcznego dochodu w wysokości 9000 lir, czyli około 220 dolarów.
„New York Times” zwracał jednak niedawno uwagę na rosnącą pozycję geopolityczną prezydenta Erdogana. Wojna domowa w sąsiedniej Syrii zakończyła się objęciem władzy w Damaszku przez siły sprzyjające Turcji. Kraje europejskie liczą na pomoc Erdogana w ograniczaniu migracji. Ma on też ciepłe relacje z prezydentem Trumpem. Są to atuty prezydenta, które stara się wykorzystać w swych planach bezterminowego rządzenia Republiką Turcji i jej 85 mln obywateli
