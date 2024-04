Batalia o Stambuł. Nie pomogło zaangażowanie Erdogana

– Rozstrzygającym czynnikiem w tych wyborach nie była tradycyjna już konfrontacja pomiędzy zwolennikami modernizacji w duchu Atatürka a siłami konserwatywnymi przywiązanymi do tradycyjnych wartości. Tym razem chodziło o fatalny stan finansów społeczeństwa i coraz bardziej nierówny podział dochodów – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Ilter Turan z uniwersytetu Bilgi w Stambule.

To wynik inflacji sięgającej 76 proc. rocznie, która zepchnęła miliony Turków poniżej progu ubóstwa. Zwłaszcza rodziny wielodzietne oraz rzesze emerytów. Ich indeksowane stale dochody pozostają daleko w tyle za rosnącymi cenami. Przy tym stopa referencyjna banku centralnego wynosi 40 proc. Zdaniem ogromnej większości społeczeństwa tak dalej być nie może. Sam prezydent był tego świadom, usiłując przy pomocy kolejnych zmian personalnych w banku narodowym doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej. Przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckim zwiększono o połowę płacę minimalną. Takie zabiegi obecnie nie były możliwe.

Nie pomogło osobiste zaangażowanie prezydenta w kampanii wyborczej. Zwłaszcza w jego rodzinnym mieście Stambule, gdzie rozpoczynał wielką karierę i gdzie sprawował urząd burmistrza. Jednak, tak jak i pięć lat wcześniej w metropolii nad Bosforem kandydat Erdogana przegrał z 52-letnim Ekremem Imamoglu z Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), popularnym burmistrzem megametropolii, będącej turecką potęgą gospodarczą i handlową.

Po porażce AKP w 2019 roku władze doprowadziły do powtórki elekcji, w wyniku której przewaga Imamoglu urosła z kilkudziesięciu tysięcy głosów do kilkuset tysięcy. Erdogan potraktował to jako osobistą zniewagę. Sam Imamoglu otrzymał kuriozalny wyrok dwóch lat więzienia za… obrazę komisji wyborczej. Także i w minioną niedzielę burmistrz zmiażdżył konkurenta z partii Erdogana i to mimo, iż CHP utraciła sojusznika w postaci partii kurdyjskiej HDP. Wygrał stosunkiem głosów 51 proc. do 39 proc.

Turcja. Cztery ostatnie lata Erdogana?

Ciążący na Imamoglu wyrok i odwoławcza batalia sądowa sprawiły, że nie został on kandydatem zjednoczonej opozycji w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Jednak w kolejnych, za cztery lata, ma szanse na schedę po 70-letnim obecnie Erdoganie, który kończy wtedy drugą i zgodnie z konstytucją ostatnią kadencję.