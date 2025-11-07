Reklama
Tak młodzi Rosjanie uczą się uwielbiać przemoc państwa

Młodzi żołnierze dokładnie wiedzą, gdzie mogą znaleźć poczucie przynależności. Swoje zaangażowanie w militarny mesjanizm państwa noszą jak na dłoni zarówno w sieci, jak i poza nią. Są gotowi walczyć z mitycznymi wrogami państwa z przeszłości w dzisiejszej wojnie o pokój. Uczą się uwielbiać przemoc państwa.

Publikacja: 07.11.2025 08:55

Dzięki mediom społecznościowych militarystyczne idee Junarmii szybko rozprzestrzeniają się wśród rosyjskiej młodzieży. Na zdjęciu prezydent Władimir Putin wśród członków tej formacji podczas ceremonii składania wieńców pod pomnikiem Minina i Pożarskiego na placu Czerwonym w Moskwie w listopadzie 2023 roku

Foto: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

Ian Garner

Fragment książki Iana Garnera „Za Putina. Mroczny portret faszystowskich ruchów młodzieżowych w Rosji”, w przekładzie Marcina Kowalczyka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2025

Wyprostowana nastoletnia dziewczyna stoi z dłonią na biodrze i trzyma aparat fotograficzny. Jasne światło lampy błyskowej przecina lustro. Ubrania, plakaty, makijaż i podręczniki szkolne wyłaniają się z ciemnego tła. Zdjęcie jest podpisane dwoma hashtagami: #MojePrawdziwe Życzenie i #MłodaArmia. Dziewczyna spogląda ze zdjęcia. Czerwony beret osadzony na zgrabnym bobie. Czerwona koszulka. Logo z orłem. Spodnie khaki. Wojskowe buty. Kolejne zdjęcia się przesuwają w niekończącej się pętli. Podstemplowany i podpisany formularz. Identyfikator. Maria ma czternaście lat. Właśnie została przyjęta w szeregi Junarmii. Pierwszą rzeczą, którą zrobiła, było pospieszne założenie munduru, zrobienie selfie i przesłanie go znajomym na TikToku. Chce, aby świat wiedział, gdzie jest jej miejsce: w świecie dzieci-żołnierzy. Maria może bawić się w przebieranki, ale gdy spogląda w lustro, widzi w sobie w pełni ukształtowanego młodego żołnierza.

