Tajemnicza paczka z białym proszkiem w bazie, w której stacjonuje Air Force One

Baza Andrews jest znana ze stacjonowania w niej dwóch samolotów Boeing VC-25A, znanych pod nazwą Air Force One﻿ - to samoloty, z których korzysta urzędujący prezydent USA.

Badanie białego proszku nie wykazało obecności niebezpiecznych substancji

Jak informuje CNN po otwarciu paczki, która – jak się okazało – zawierała biały proszek, u wielu osób na terenie bazy stwierdzono pogorszenie się stanu zdrowia. Osoby z objawami choroby hospitalizowano w Centrum Medycznym Malcolma Growa, które znajduje się na terenie bazy.

Z komunikatu wydanego przez amerykańską armię wynika, że znajdujący się na terenie bazy budynek ewakuowano po tym jak jedna z osób „otworzyła podejrzaną przesyłkę”.