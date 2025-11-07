„Nie ma świętych krów”

– Nie ma świętych krów. Trzeba wyciągać konsekwencje wobec pracowników, niezależnie od czasu zatrudnienia czy poglądów – mówił minister.

– Co więcej, w międzyczasie z kontrolą poselską trafiła do ministerstwa posłanka Anna Gembicka (posłanka PiS, która już po przegranych wyborach w 2023 r. była na koniec rządów PiS przez dwa tygodnie ministrem rolnictwa – red.). Nie myślałem nigdy, że będę dziękował pani poseł za pomoc – ironizował Krajewski. – W trakcie tej kontroli zostało wyjaśnione, że na alternatywny fundusz inwestycyjny przelano 30 listopada 2023 r. 75 mln zł, a po 50 mln miało być przelewane jeszcze w trzech kolejnych latach (do czego już nie doszło – red.) Minister Robert Telus podjął decyzję, mimo negatywnego stanowiska departamentów merytorycznych. To też będzie sprawdzane. Pieniądze, które miały trafić do osób związanych z ówczesną władzą, mają wrócić do budżetu i być przeznaczone na rozwój rolnictwa i polskiego przetwórcy – mówił minister Krajewski.

Dymisje, odwołania w KOWR i kolejne kontrowersyjne działki

W KOWR już w trakcie badania sprawy odwołano cztery osoby. Minister nazywa to jednak nie „dymisjami”, a „odwołaniem ze stanowisk”, ponieważ – jak tłumaczy – osoby te pełniły obowiązki na danych stanowiskach i wróciły do pracy w poprzednich departamentach. Powodem było mało sprawne działanie i przetrzymywanie kluczowych dokumentów.

Resort rolnictwa i KOWR badają także sprawę innej działki – sprzedanej za 256 tys. zł, która została szybko odrolniona i odsprzedana dalej za 1,7 mln zł pod budowę dyskontu. – Ta sprawa była przekazana do CBA jeszcze za poprzedniej władzy, ale agencja nie dopatrzyła się wtedy nieprawidłowości. Teraz wracamy do tej sprawy. Trzeba ją wyjaśnić, zwłaszcza, że dotyczy byłego zastępcy dyrektora oddziału terenowego KOWR – mówi minister.

Na pytania o odpowiedzialność obecnych władz KOWR, minister Krajewski odpowiada, że kontrola agencji obejmie też czas po przejęciu władzy przez KO i decyzje będą podejmowane po zakończeniu kontroli.