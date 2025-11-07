Donald Tusk: Prezydent zablokował promocję oficerów wywiadu. Nie wiem dlaczego

Aktualizacja: 07.11.2025 13:54 Publikacja: 07.11.2025 13:22
Premier Donald Tusk
- Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocje na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – rozpoczął swoje wystąpienie Tusk.
- Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do Kancelarii Prezydenta. Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich, idą tam nie dla kariery, to są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie. Oni – przyszli bohaterowie. Ich rodziny, ich matki – kontynuował Tusk.
- Tam idą ci młodzi ludzie, żeby służyć Polsce. To jest ich jedyny wybór. I oni właśnie, przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji – oświadczył Tusk.
Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe."
- To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem – ocenił premier.
- Żeby być prezydentem nie wystarczy wygrać wyborów – podsumował Tusk.
Sprawę skomentował w serwisie X również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. „Bezprecedensowa odmowa prezydenta podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Cios w system bezpieczeństwa państwa i uderzenie w ludzi chcących służyć Polsce” - napisał.
