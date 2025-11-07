Aktualizacja: 07.11.2025 10:49 Publikacja: 07.11.2025 10:33
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Partia Razem przedstawiła projekt ustawy wprowadzającej w Polsce podatek katastralny określany także mianem „podatku antyspekulacyjnego”. Celem podatku ma być przeciwdziałanie „spekulacyjnemu gromadzeniu nieruchomości mieszkalnych”. Chodzi o zniechęcenie do traktowania zakupu mieszkań jako inwestycji pomnażającej zgromadzony kapitał, co podtrzymuje wysoki popyt na mieszkania i utrzymuje ich ceny na wysokim poziomie, co uniemożliwia zakup mieszkania wielu osobom o średnich dochodach.
Projekt Razem zakłada progresywną skalę opodatkowania. Objęte byłyby nim osoby posiadające 3 i więcej mieszkań. W przypadku osób posiadających 3-5 mieszkań podatek wynosiłby 1 proc. wartości nieruchomości, osoby posiadające od 6 do 8 mieszkań – 2 proc., a powyżej 9 mieszkań – 3 proc. Podatek byłby płacony w czterech ratach w ciągu roku podatkowego, a wartość nieruchomości byłaby aktualizowana corocznie według danych Rejestru Cen Nieruchomości. Według założeń projekt miałby objąć ok. 430 tys. osób fizycznych i prawnych posiadających łącznie ok. miliona nieruchomości. Dochody z podatku zasiliłyby budżety gmin. Wpływy z podatku mogłyby wynieść co najmniej kilka miliardów złotych.
Lewica odmawia poparcia projektu Razem. Kulasek był pytany, skąd taka postawa w sytuacji, w której jego partia popierała pomysł wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego.
– Partia Razem wystartowała z nami, miała możliwość wspólnie z nami wziąć odpowiedzialność za losy kraju i wprowadzać programu również swojej partii, realizować go przy pomocy rządu wspólnie. Zdecydowali się być w opozycji razem z PiS-em i mają swoje projekty – odparł minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Dopytywany, czy Lewica odrzuca ustawę Razem dlatego, że złożyła ją partia, która przeszła do opozycji, Kulasek odpowiedział: – Nie od razu Rzym zbudowano. Budżet nie jest z gumy.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Na uwagę prowadzącego, który stwierdził, że wprowadzenie nowego podatku zapewniłoby dodatkowe wpływy do budżetu, Kulasek odpowiedział: – Na koniec jeszcze raz wracam do tego. Partia Razem jest teraz po innej stronie mocy, często głosuje z PiS-em. My pracujemy nad swoją ustawą, to będzie nasza ustawa i będziemy ją chcieli również wprowadzić na koalicję rządową.
Odpowiedź ministra wywołała reakcję polityków Partii Razem, którzy cytowali ją w serwisie X.
Aleksandra Owca, współprzewodnicząca Partii Razem przypomniała też, że ustawa, nad którą Lewica – jak deklarował Kulasek – pracuje, miała być gotowa, według lidera ugrupowania Włodzimierza Czarzastego już w maju.
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line.
