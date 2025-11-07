Reklama
Minister z Lewicy pytany o nowy podatek mówi, że „budżet nie jest z gumy”

- Budżet nie jest z gumy - tak minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, polityk Nowej Lewicy odpowiedział na pytanie o to, dlaczego Lewica nie poprze projektu Razem ws. wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego.

Publikacja: 07.11.2025 10:33

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Partia Razem przedstawiła projekt ustawy wprowadzającej w Polsce podatek katastralny określany także mianem „podatku antyspekulacyjnego”. Celem podatku ma być przeciwdziałanie „spekulacyjnemu gromadzeniu nieruchomości mieszkalnych”. Chodzi o zniechęcenie do traktowania zakupu mieszkań jako inwestycji pomnażającej zgromadzony kapitał, co podtrzymuje wysoki popyt na mieszkania i utrzymuje ich ceny na wysokim poziomie, co uniemożliwia zakup mieszkania wielu osobom o średnich dochodach.

Co przewiduje projekt Razem wprowadzający podatek katastralny? 

Projekt Razem zakłada progresywną skalę opodatkowania. Objęte byłyby nim osoby posiadające 3 i więcej mieszkań. W przypadku osób posiadających 3-5 mieszkań podatek wynosiłby 1 proc. wartości nieruchomości, osoby posiadające od 6 do 8 mieszkań – 2 proc., a powyżej 9 mieszkań – 3 proc.  Podatek byłby płacony w czterech ratach w ciągu roku podatkowego, a wartość nieruchomości byłaby aktualizowana corocznie według danych Rejestru Cen Nieruchomości. Według założeń projekt miałby objąć ok. 430 tys. osób fizycznych i prawnych posiadających łącznie ok. miliona nieruchomości. Dochody z podatku zasiliłyby budżety gmin. Wpływy z podatku mogłyby wynieść co najmniej kilka miliardów złotych. 

Lewica odmawia poparcia projektu Razem. Kulasek był pytany, skąd taka postawa w sytuacji, w której jego partia popierała pomysł wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego. 

Marcin Kulasek o projekcie Razem ws. podatku katastralnego: Mieli możliwość wziąć odpowiedzialność za losy kraju, budżet nie jest z gumy

– Partia Razem wystartowała z nami, miała możliwość wspólnie z nami wziąć odpowiedzialność za losy kraju i wprowadzać programu również swojej partii, realizować go przy pomocy rządu wspólnie. Zdecydowali się być w opozycji razem z PiS-em i mają swoje projekty – odparł minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dopytywany, czy Lewica odrzuca ustawę Razem dlatego, że złożyła ją partia, która przeszła do opozycji, Kulasek odpowiedział: – Nie od razu Rzym zbudowano. Budżet nie jest z gumy.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na uwagę prowadzącego, który stwierdził, że wprowadzenie nowego podatku zapewniłoby dodatkowe wpływy do budżetu, Kulasek odpowiedział: – Na koniec jeszcze raz wracam do tego. Partia Razem jest teraz po innej stronie mocy, często głosuje z PiS-em. My pracujemy nad swoją ustawą, to będzie nasza ustawa i będziemy ją chcieli również wprowadzić na koalicję rządową.

Odpowiedź ministra wywołała reakcję polityków Partii Razem, którzy cytowali ją w serwisie X.

Aleksandra Owca, współprzewodnicząca Partii Razem przypomniała też, że ustawa, nad którą Lewica – jak deklarował Kulasek – pracuje, miała być gotowa, według lidera ugrupowania Włodzimierza Czarzastego już w maju.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Osoby Włodzimierz Czarzasty Adrian Zandberg Nowa Lewica Marcin Kulasek Aleksandra Owca

