- Nasz rząd realizuje punkt po punkcie swoje zobowiązania wyborcze, a gospodarka bardzo wyraźnie przyspiesza i widzimy to w bardzo wielu obszarach. Bezrobocie w chwili obecnej mamy w Polsce najniższe w Unii Europejskiej. Wzrost gospodarczy w czwartym kwartale mieliśmy drugi najwyższy w całej Unii Europejskiej, tylko Dania miała wzrost gospodarczy w czwartym kwartale wyższy. Prognozy na ten rok również należą do najwyższych w całej Unii Europejskiej, a inflacja, jej ostatni odczyt był poniżej tego co oczekiwali analitycy, więc widzimy w bardzo wielu obszarach, że polska gospodarka przyspiesza, wskaźniki wyprzedzające koniunktury bardzo istotne idą do góry, a giełda znajduje się na swoich historycznych szczytach – tłumaczył minister.

- Zazwyczaj w badaniach dotyczących sytuacji nastroje są bardziej minorowe, niż wskazuje rzeczywistość. Należy te badania również traktować jako bodziec do dalszej pracy. Takie badania stanowią zawsze zachętę do tego, aby pracować ciężej i być może komunikować swoje osiągnięcia w sposób bardziej czytelny, bardziej wyrazisty – dodał.

Kiedy paliwo po 5,19 zł? Andrzej Domański o cenach paliw

Andrzej Domański został zapytany o ceny paliw, stwierdził, że powinny spadać. - Pracujemy nad tym, aby ceny paliwa były niższe. Zależą one od czynników zewnętrznych, takich jak cena ropy czy kurs złotego. Idą w dół wszystkie ceny – mówił. Nie chciał jednak się zobowiązać do tego, że cena za litr spadnie do 5,19 zł, o której mówił premier Donald Tusk.

- To było wskazanie pewnego kierunku. Cieszę się, że ceny paliwa w Polsce spadają. Chciałbym aby one ulegały dalszym spadkom – powiedział minister. Przyznał, że cena prawdopodobnie spadnie poniżej 6 zł. - Pan redaktor trochę by mnie przeceniał twierdząc, że mam wpływ na to ile kosztuje ropa na światowych rynkach, albo jaki jest kurs euro wobec dolara, a co za tym idzie dolara wobec złotego – stwierdził Domański.

Czytaj więcej Ropa Ropa najtańsza od czterech lat. Główna przyczyna leży w USA Nastroje na globalnym rynku ropy pozostają pesymistyczne. To efekt wprowadzenia przez Donalda Trumpa ceł na import z Kanady i Meksyku, w tym na energię, a także decyzji OPEC+ o zwiększeniu wydobycia. Do tego dochodzą dane o rosnących zapasach ropy w USA.

Domański o budżecie państwa

Minister finansów poinformował, że dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług wzrosły w ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku o 17 proc. do 63 mld zł, zaś dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o 14 proc. (w skali roku).