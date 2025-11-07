Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Sędziowie rodzinni apelują do prezydenta Karola Nawrockiego. Piszą o zapaści kadrowej

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce wystosowało apel do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, która umożliwi asesorom sądowym orzekanie w wydziałach rodzinnych i nieletnich.

Publikacja: 07.11.2025 14:27

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakimi sprawami zajmują się wydziały rodzinne i nieletnich w sądach?
  • Dlaczego umożliwienie orzekania asesorom sądowym w sprawach rodzinnych jest ważne?
  • Jakie sprawy w myśl nowelizacji będą mogli rozstrzygać asesorzy?
  • Dlaczego część środowiska stowarzyszenia krytykuje projekt?

W piśmie Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce podkreśla, że to właśnie w tych wydziałach zapadają orzeczenia kształtujące losy najmłodszych oraz najwrażliwszych grup społecznych, bezpośrednio wpływając na stabilność i przyszłość rodzin. „Dotyczą one spraw o kluczowym znaczeniu, takich jak władza rodzicielska, w tym ograniczenie lub pozbawienie, a także opieka i kuratela. Kluczowa jest także rola tych wydziałów w skutecznym zapobieganiu demoralizacji i popełnianiu czynów karalnych przez nieletnich, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo publiczne” – wyliczono. 

Dalej podkreślono, że „problem zapaści kadrowej w wydziałach rodzinnych i nieletnich trwa od wielu lat, prowadząc do przewlekłości postępowań, co bezpośrednio uderza w dobro dziecka i stabilność rodziny”. 

Czytaj więcej

Wydział Rodzinny i Nieletnich w sądzie
Sądy i trybunały
Czy asesorzy trafią do sądów rodzinnych? Decyzja należy do prezydenta

Asesorzy do sądów rodzinnych. W jakich sprawach mieliby orzekać?

Przypomnijmy, iż chodzi o przyjętą przez parlament pod koniec października nowelizację prawa o ustroju sądów powszechnych, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, zasadniczym celem tej noweli jest umożliwienie orzekania asesorom sądowym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz nieletnich. Obecnie bowiem aplikanci sędziowscy nie mogą wybierać stanowisk asesorskich w wydziałach rodzinnych i nieletnich. Ogranicza to napływ nowej kadry do tych jednostek, które z jednej strony są wyjątkowo obciążone pracą, a z drugiej strony borykają się z brakami kadrowymi.

Reklama
Reklama

W myśl przyjętej ustawy asesorzy zyskają uprawnienie do rozpatrywania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, a także spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

W tym celu chętni asesorzy sądowi zostaną przeniesieni do wydziałów rodzinnych i nieletnich. Będą mieli na to rok od wejścia w życie ustawy. Aplikanci z kolei będą mogli trafiać do tych wydziałów na asesurę. Co ważne, asesorzy orzekają wyłącznie w sądach rejonowych, a zatem nie będą rozstrzygać spraw należących w I instancji do sądów okręgowych, np. w sprawach rozwodów.

Czytaj więcej

Sędzia sądu rodzinnego: asesorzy nie są za młodzi na orzekanie w sprawach rodzinnych
Sądy i trybunały
Sędzia sądu rodzinnego: asesorzy nie są za młodzi na orzekanie w sprawach rodzinnych

Asesorzy są za młodzi? „Posiadają nie tylko osobiste doświadczenia"

Projekt spotkał się z krytyką części środowiska sędziowskiego, które uważa, że asesorzy sądowi mogą być za młodzi, żeby orzekać w sprawach rodzinnych, brakuje im bowiem doświadczenia życiowego.

– Przesłanką do wyłączenia uprawnień asesorów w orzekaniu w sprawach rodzinnych nie jest brak odpowiedniej wiedzy prawnej, tylko brak odpowiedniego doświadczenia życiowego. Są to młode osoby, które dopiero co zaczynają dorosłe życie na własny rachunek. W sprawach rodzinnych zazwyczaj podejmuje się decyzje dotyczące opieki nad dziećmi i do prawidłowych decyzji w tym zakresie potrzebna jest z jednej strony odpowiednia wiedza prawna, a z drugiej strony znajomość życia i trudno, aby te decyzje podejmowały osoby, które zazwyczaj jeszcze nie mają własnych dzieci lub mają je, ale jeszcze bardzo małe – twierdzi stowarzyszenie sędziowskie „Sędziowie RP”.

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych odpowiada, iż krytyka ta jest nieuzasadniona. Jak wskazano w apelu do prezydenta, „zasady doświadczenia życiowego stanowią jedno z kryteriów swobodnej oceny dowodów”, a „asesorzy posiadają nie tylko osobiste doświadczenia, ale także niemal nieograniczony dostęp do wiedzy na temat dynamiki społecznej, problemów wychowawczych i psychologii rodziny, czerpanej z naukowych baz danych, co daje im szerokie rozeznanie merytoryczne”. Zdaniem Stowarzyszenia całkowicie nieuprawniony jest także argument, jakoby brak własnych dzieci miał wykluczać asesora z orzekania, gdyż jest on dyskryminujący i ignoruje trwałe procesy społeczne, takie jak odraczanie decyzji o macierzyństwie. Co więcej, jak zauważono, „w sprawach dotyczących młodych rodziców, świeżo upieczeni prawnicy, bliżsi wiekiem do tej grupy, mogą mieć równie trafne, jeśli nie trafniejsze, rozeznanie w ich problemach”. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Sprawy rodzinne w sądach mają przyśpieszyć. Rząd pokazał projekt ustawy
Sądy i trybunały
Sprawy rodzinne w sądach mają przyśpieszyć. Rząd pokazał projekt ustawy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Sędziowie Sądy i Trybunały Sądy Powszechne Karol Nawrocki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakimi sprawami zajmują się wydziały rodzinne i nieletnich w sądach?
  • Dlaczego umożliwienie orzekania asesorom sądowym w sprawach rodzinnych jest ważne?
  • Jakie sprawy w myśl nowelizacji będą mogli rozstrzygać asesorzy?
  • Dlaczego część środowiska stowarzyszenia krytykuje projekt?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

W piśmie Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce podkreśla, że to właśnie w tych wydziałach zapadają orzeczenia kształtujące losy najmłodszych oraz najwrażliwszych grup społecznych, bezpośrednio wpływając na stabilność i przyszłość rodzin. „Dotyczą one spraw o kluczowym znaczeniu, takich jak władza rodzicielska, w tym ograniczenie lub pozbawienie, a także opieka i kuratela. Kluczowa jest także rola tych wydziałów w skutecznym zapobieganiu demoralizacji i popełnianiu czynów karalnych przez nieletnich, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo publiczne” – wyliczono. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na konferencji prasowej dotyczącej pre
Sądy i trybunały
Waldemar Żurek ujawnia projekt reformy KRS. Liczy na poparcie prezydenta
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Nieruchomości
Można już składać wnioski o bon ciepłowniczy. Ile wynosi i komu przysługuje?
Kwalifikacja wojskowa potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.
Służby mundurowe
W 2026 roku wojsko wezwie nawet 235 tys. osób. Kto jest na liście?
Ważne zmiany dla każdego, kto planuje budowę. Ustawa przyjęta
Nieruchomości
Ważne zmiany dla każdego, kto planuje budowę. Ustawa przyjęta
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Rząd kończy z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. Oto, co chce zmienić
Nieruchomości
Rząd kończy z patologiami w spółdzielniach mieszkaniowych. Oto, co chce zmienić
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama